El don de Nico Williams que cambió el destino de la selección española en la Eurocopa

Nico Williams ha conseguido formar con Lamine Yamal la pareja más temida de toda la Eurocopa. Entre ambos suman 37 años, menos, por ejemplo, que Cristiano Ronaldo o Luka Modric, pero se han convertido en dos de los mejores jugadores del mundo a su tempranísima edad. Desde el primer día han demostrado tener una sintonía especial y prueba de ello fueron las palabras del futbolista del Athletic Club sobre su amigo. «Iba a ser su día e iba a meter gol», comentó tras la exhibición del jugador del Barça ante Francia.

Lamine Yamal, con todos los honores, se convirtió en el futbolista más joven en la historia de las Eurocopas en hacer gol. El joven futbolista del Barcelona, a sus 16 años, se mostró al mundo con un golazo por toda la escuadra para comenzar la remontada de España ante Francia en las semifinales del torneo. «Estoy muy feliz por el paso a la final, queda lo más importante, llevarnos el título. No sé si es el mejor gol del torneo, pero sí el más especial», dijo el de Mataró.

Nico Williams, tras el partido, se mostró incluso más feliz que el propio Lamine Yamal, dejando claro que antes del partido ante Francia le había prometido que iba a ser el protagonista. Algo que finalmente ocurrió: «Se lo he dicho antes del partido, que iba a ser su día e iba a meter gol. Yo he estado un poco flojo, pero mejor porque mi hermano ha metido gol».

Lamine Yamal sumó este martes su primer gol en el torneo, a los que se le suman las tres asistencias que ha repartido en los seis partidos disputados. Por otro lado, Nico Williams suma un gol y una asistencia, ambas logradas ante Georgia en los octavos de final del torneo y donde recibió el MVP del partido. Fue tras aquel choque ante los georgianos cuando vaciló a su gran amigo y compañero. «Nos lo jugamos todo al ‘Piedra, papel, tijera’. Él me pedía el botellín y siempre lo echamos a suertes», explicó el extremo del Athletic.

El vacile de Nico Williams

Fue precisamente tras el partido ante Georgia cuando Nico Williams, después de dar una asistencia y anotar un gol, hablaba sobre su compañero. «Esta semana me va a tener que aguantar porque él no ha metido», comentó. «Espero que en el siguiente partido me pueda callar él a mí. Nos retamos uno a otro y vamos complementándonos muy bien. Ojalá lo haga muy bien y yo también», añadió el delantero del Athletic.

«Va a estar un poco pesado, ya le he dicho que no empiece…», comentó Lamine en los pasillos del estadio. «Pero me alegro mucho por él», zanjó. Y fue ante Francia cuando le tocó ser el protagonista a él. Y además cuando peor lo estaba pasando la selección española: «Estábamos en momentos difíciles, nadie se esperaba el gol tan pronto, he pensado y la he metido donde la he metido».

«Intento no pensar mucho, disfrutar y ayudar al equipo. Estoy muy contento por la victoria. Ganar, ganar y ganar, es lo que tenemos en la mente. Mi objetivo era llegar a mi cumpleaños aquí en Alemania», continuó. «Intento no fijarme mucho en ser un icono. Sólo estoy para ayudar al equipo», aseguró. «Desde el minuto 60 sólo pensaba que iba a estar en la final. Me acuerdo de la última Eurocopa, que la vi con mis amigos en un centro comercial», zanjó Lamine.