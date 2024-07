Lamine Yamal lo confirma: ya tiene fecha para su boda

Después de la exhibición de Lamine Yamal ante Francia en las semifinales de la Eurocopa, ha salido a la luz una entrevista que hizo con los hermanos Buyer hace varios meses en los que habla de su vida privada. El joven futbolista del Barcelona reconoció cuándo quiere ser padre y cuándo se casaría. Una respuesta que se ha hecho viral en redes sociales y que no ha dejado indiferente a nadie. En 10 años, la joven perla española ya estará casada.

«¿Quién sería antes padre, tú o Fermín?», le preguntan en una entrevista llevada a cabo en un taxi. «Lo que sé es que me voy a casar antes que Fermín. Seguro, 100%. Con 26 yo estoy casado», dijo Lamine Yamal. Pero claro, hay que tener en cuenta que el futbolista del Barcelona tiene 16 años, por lo que no será hasta dentro de 10 años cuando se suba al altar para decir el sí quiero.

Por el momento, se desconoce si Lamine Yamal tiene novia o no, pero conociendo el mundo de las redes sociales, no parece tenerla, pues de estar enamorado ya habría trascendido el nombre y su imagen. Ahora, el MVP del partido ante Francia tiene 10 años para encontrar el amor de su vida y posteriormente casarse. La única certeza que tenemos es la fecha y, como decimos, será en el año 2034, cuando cumpla sus 26 años.

Lamine Yamal está dando pasos agigantados en su vida personal y profesional. A sus 15 años hizo el debut con el Barcelona y en poco más de un año se ha convertido en un ídolo de masas en España. El cúlmen de su corta trayectoria deportiva se produjo este martes en el partido de semifinales ante Francia donde anotó el mejor gol de la Eurocopa por toda la escuadra desde fuera del área. «Estoy muy feliz por el paso a la final, queda lo más importante, llevarnos el título. No sé si es el mejor gol del torneo, pero sí el más especial». «Estábamos en momentos difíciles, nadie se esperaba el gol tan pronto, he pensado y la he metido donde la he metido», comentó tras el partido.

Lamine Yamal en la Eurocopa

Luis de la Fuente se ha deshecho en elogios hacia Lamine Yamal durante toda la Eurocopa. El seleccionador español le ha dado la máxima confianza y le ha hecho ser titular en todos los partidos salvo en el del Albania cuando la selección española ya estaba clasificada para los octavos de final. «Intento no pensar mucho, disfrutar y ayudar al equipo. Estoy muy contento por la victoria», añadió Lamine. «Ganar, ganar y ganar, es lo que tenemos en la mente. Mi objetivo era llegar a mi cumpleaños aquí en Alemania», continuó.

«Hemos visto una genialidad producto de un genio al que hay que cuidar mucho. Yo le ha consejo que siga con la misma humildad y con los pies en el suelo. Lo que celebro es que sea español y podamos disfrutarle durante muchos años», dijo Luis de la Fuente en rueda de prensa tras la exhibición de Lamine Yamal ante Francia.