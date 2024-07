Lamine Yamal, tras recibir el MVP de la semifinal: «Mi objetivo era celebrar mi cumpleaños en Alemania»

Lamine Yamal fue elegido como mejor jugador de la semifinal que ganó España a Francia en Múnich. El jugador español hizo un partidazo y marcó un gol espectacular que empezó a acercar a los de Luis de la Fuente a Berlín, donde pelearán por la cuarta Eurocopa el próximo domingo día 14 de julio. Con este gol, se convirtió en el jugador más joven en hacer un tanto en fase final de Eurocopa o Mundial de la historia.

Tras el encuentro, atendió a los medios de comunicación y se mostró muy contento por lo conseguido: «Estoy muy feliz por el paso a la final, queda lo más importante, llevarnos el título. No sé si es el mejor gol del torneo, pero sí el más especial». «Estábamos en momentos difíciles, nadie se esperaba el gol tan pronto, he pensado y la he metido donde la he metido», comentó.

Sobre su relación con veteranos, fue muy claro: «Intento no pensar mucho, disfrutar y ayudar al equipo. Estoy muy contento por la victoria». «Ganar, ganar y ganar, es lo que tenemos en la mente. Mi objetivo era llegar a mi cumpleaños aquí en Alemania», continuó.

«Intento no fijarme mucho en ser un icono. Sólo estoy para ayudar al equipo», aseguró. «Desde el minuto 60 sólo pensaba que iba a estar en la final. Me acuerdo de la última Eurocopa, que la vi con mis amigos en un centro comercial», continuó.

Habló de su gol: «Siempre hablaba de mi madre, que era su sueño. Me ha gustado que fuera así». Sobre una preferencia en la final, aseguró que «pase el que pase va a ser muy difícil».