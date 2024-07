Cristiano-Mbappé: el fan se enfrenta a su ídolo antes de recoger su testigo en el Real Madrid

Como si de una película se tratase, el Portugal-Francia de este viernes en la Eurocopa enfrentará al niño con el ídolo al que admiraba. En este caso, el fan es Kylian Mbappé y la figura en la que se fijaba Cristiano Ronaldo. No es la primera vez, pues ambos se habían cruzado en un terreno de juego hasta en cinco ocasiones, pero sí será la última en la que el primero de ellos lo haga antes de ocupar la que durante nueve años fue la casa de su referente, el Real Madrid.

A partir de la temporada que viene, Mbappé intentará agarrar el testigo goleador que dejó Cristiano en 2018 y que hasta ahora sólo Karim Benzema ha sabido recoger. Antes de ello, es turno para este apasionante duelo de cuartos de final, en el que estas dos selecciones buscarán dar un paso más hacia el trofeo. Kylian, cuya habitación estaba llena de pósteres de la leyenda madridista, querrá dejarle claro a su ídolo que ahora es él quien manda en Europa, y este, en cambio, demostrarle que pese a ser un viejo rockero, sigue teniendo la capacidad de ganar títulos.

A sus 25 años, Mbappé se ha consagrado como uno de los tres mejores futbolistas del planeta desde los 18 sabe lo que es ser campeón del mundo. Su gran reto, antes de ganar la Champions League y el Balón de Oro, es levantar la Eurocopa y para ello debe eliminar a la Portugal de Cristiano en el Volksparkstadion de Hamburgo. Como decimos, esta es la sexta vez que se verán las caras sobre el césped. De las cinco anteriores, dos se saldaron con victoria lusa, dos en empate y una con triunfo para el francés.

La primera de todas fue en 2018. En su primera temporada como jugador del Paris Saint-Germain, Mbappé cayó en octavos de Champions contra el Real Madrid de Cristiano, que marcó dos goles en la ida en el Santiago Bernabéu para encarrilar la clasificación de los suyos. En la vuelta anotó otro y comenzó a construir su camino hacia la decimotercera Liga de Campeones del club blanco.

Sexto asalto Cristiano-Mbappé

La tercera tardó más de dos años en producirse y fue un empate a cero entre Francia y Portugal en la Liga de las Naciones. Ocho meses después, en la última Eurocopa, las dos selecciones empataron en la fase de grupos del torneo, un partido espectacular en el que Cristiano anotó otro doblete. Mbappé tocó fondo en ese campeonato, fallando el penalti decisivo de Francia en la tanda de penaltis de octavos contra Suiza.

Esos cuatro enfrentamientos oficiales se cerraron con un quinto en Arabia Saudí, en el que el PSG le ganó por 5-4 a las estrellas del país oriental, entre las que figuraba Cristiano. El luso marcó otros dos goles y Mbappé uno. El sexto episodio de la serie, y quién sabe si último, se rodará este viernes en Alemania, y de él saldrá el potencial rival de España si la selección de nuestro país gana a la anfitriona.

En la previa, como no podía ser de otra forma, Mbappé no tuvo nada más que palabras de admiración para su ídolo, Cristiano: «Es un honor enfrentarme a Cristiano. Todo el mundo sabe la admiración que le tengo. He tenido la oportunidad de hablar con él. Estamos siempre en contacto y me da muchos consejos. Jugar contra él es un honor. Poco importa lo que ha hecho en el fútbol, poco importa lo que pasará después, seguirá siendo una leyenda».

Su llegada al Real Madrid

«Hay que apreciar lo que ha sido y lo que es. Solo admiro la grandeza del jugador. Un jugador único. No habrá nadie como él. Ha marcado la historia del fútbol, ha inspirado a generaciones. Ha marcado a un montón de personas. Respeto hacia él, pero como digo, espero que mañana no esté contento porque queremos ir a la semifinal», añadió.

Y sobre su llegada al Real Madrid, Mbappé fue preguntado por si se pasará de ídolo a ídolo seis años después de la marcha de Cristiano: «Como digo. Es único. He tenido la oportunidad de comenzar mi sueño de jugar en el Real Madrid. Espero escribir la historia del Madrid. Pero la historia de Cristiano en el Real Madrid fue única. Espero hacer una cosa única. Solo tengo elogios hacia él».