La anécdota de Felipe VI con Nico Williams en el vestuario tras ganar a Italia

El Rey Felipe VI bajó al vestuario a felicitar a los jugadores de la selección española de fútbol tras su gran victoria ante Italia, pero faltaba uno, Nico Williams. El MVP del partido se marcó un Puyol en el Mundial de 2010, cuando recibió a la Reina Sofía en toalla después de su gol en semifinales. Aunque aquello fue todavía peor porque, en este caso, el delantero del Athletic apareció sin camiseta solamente.

El vídeo se ha hecho viral y todos se han fijado en el mismo detalle, Nico Williams chocando la mano a Felipe VI con medio torso desnudo. Sin duda, el pequeño de los Williams firmó uno de los mejores partidos de su carrera, el mejor desde que está con la selección española. «Los compañeros me han dado todas las facilidades para el uno para uno. Me he sentido muy bien. Quizás ha sido mi mejor partido con la selección», señaló el futbolista tras el encuentro.

Nico fue quien puso el centro para el cabezazo de Morata, que rechazó Donnarumma y acabó en gol en propia de Calafiori. Llevó loco a Di Lorenzo, que respiró aliviado cuando De la Fuente quitó al extremo español. El 17 llegó al vestuario cuando el Rey Felipe VI ya había saludado al resto de sus compañeros. Al llegar, el monarca le chocó la mano y le dio una palmada en la espalda, felicitándole por su gran partido. No es para menos, porque el inicio de Eurocopa del pequeño de los Williams está siendo magnífico.

En el vestuario, Felipe VI dio la enhorabuena a todos los integrantes del combinado español y dio unas breves palabras dedicadas a los pupilos de Luis de la Fuente. «Si seguís jugando así va a haber alegrías», comentó el Rey, que dio «ánimos» a los internacionales españoles para el resto del campeonato. A su vez, los jugadores de España dieron gracias al Rey por acudir hasta Alemania para este importante encuentro contra Italia en el décimo aniversario de su coronación.

Felipe VI alucina con Lamine Yamal

«Muy bien, eh. Hay que ganar, aunque sea con un gol en propia puerta. Ha habido tantas ocasiones… Ha sido espectacular», comentó el Rey a su llegada al vestuario. Antes de que entrara en escena Nico Williams, Felipe VI saludó a todos los jugadores de España uno por uno, pero se paró con uno en especial: Lamine Yamal. Cuando llegó al joven jugador del Barcelona le preguntó su edad. «¿16?», dijo atónito mientras se llevaba las manos a la cabeza entre risas.

Seguramente el Rey cayó en la cuenta de que Lamine tiene la misma edad que su hija pequeña, Sofía de Borbón, ya que ambos son del 2007. De hecho, la Infanta es mayor que la estrella de la selección española por apenas unos meses, ya que ella los cumple a finales de abril y Yamal a mediados del mes de julio. A pesar de su juventud, el joven jugador de 16 años se ha convertido en una pieza fundamental en los esquemas de De la Fuente.

El vestuario vivió la visita del Rey con mucha naturalidad. Tras charlar con Lamine, Felipe VI siguió con su ronda de saludos a los componentes del equipo nacional. También se detuvo con Unai Simón, con el que bromeó con el hecho de que no le hubieran tirado a puerta: «Hoy te han dejado tranquilo», comentó entre risas.