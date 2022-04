El futuro vicepresidente de Castilla y León y dirigente de Vox en la región, Juan García-Gallardo, le ha propinado un zasca al ex dirigente socialista Eduardo Madina a cuenta de la Ley de Lucha Contra la Violencia Intrafamiliar. Madina había acusado a García-Gallardo de atribuir «roles a las mujeres que cuando no cumplen, son las que terminan sufriendo violencia simbólica, psicológica o material». «Tu compañero Eguiguren agredió a su mujer y callaste», le ha recordado García-Gallardo.

Madina ha realizado una intervención en el programa de Hoy por Hoy de la Cadena Ser, espacio en el que es colaborador habitual, para intentar «distinguir entre lo que es una violencia intrafamiliar de lo que es una violencia machista». «La intrafamiliar es que tu primo le pega un puñetazo a tu cuñado en la cena de Nochebuena, y no le quito valor, pero es violencia que sucede dentro de una familia», ha señalado.

Aquí @EduMadina trata de vincularme a los maltratadores, diciéndome que me «parezco» a ellos. A ellos os parecéis tu compañero del PSOE, Eguiguren, condenado por agredir a su mujer, y tú, que compartiste partido con él durante años sin decir nada, hipócrita. https://t.co/wZA14F6jAV — Juan García-Gallardo (@juan_ggallardo) April 12, 2022

«La violencia machista forma parte de un ataque a los Derechos Humanos que sufren sólo las mujeres por el hecho de serlo cuando se desvían de lo que se supone que deben ser sus roles desde el punto de vista subjetivo de algunos hombres. 65 mujeres de media asesinadas todos los años, sufriendo violencia simbólica, violencia psicológica y violencia material por el hecho de ser mujeres. Por eso, el Código Penal ha aprendido, 40 años después, a distinguir entre distintas violencias», ha apostillado Madina.

El ex dirigente socialista ha cargado en este sentido contra el Gobierno de coalición del PP con Vox en Castilla y León porque, a su juicio, los de Santiago Abascal «llaman violencia intrafamiliar para básicamente quitarle valor a eso, a que hay mujeres en este país que son asesinadas cuando se supone que se mueven de los roles que se supone que tienen atribuidos desde no sé cuantos siglos o milenios atrás, por no sé qué tipo de hombres». «Se parecen mucho, por cierto, al portavoz de Vox en las Cortes de Valladolid, esos son los que atribuyen roles que cuando las mujeres no cumplen, son las que después terminan siendo los contextos en los que sufren violencia, o bien simbólica, psicológica o material», ha afirmado para aludir a Juan García-Gallardo.

«Hipócrita»

Ante esto, el futuro vicepresidente en Castilla y León ha utilizado las redes sociales para responder a estas acusaciones. «Eduardo Madina trata de vincularme a los maltratadores, diciéndome que me ‘parezco’ a ellos. A ellos os parecéis tu compañero del PSOE, Eguiguren, condenado por agredir a su mujer, y tú, que compartiste partido con él durante años sin decir nada, hipócrita», ha indicado García-Gallardo.

El dirigente de la formación de Santiago Abascal hace alusión al ex presidente del Parlamento Vasco y ex secretario general del PSE-PSOE de Guipúzcoa Jesús Eguiguren, que fue condenado en 1992 a una pena de 17 días de arresto por darle una paliza a su esposa. La sentencia del juzgado de San Sebastián consideró probados los hechos: Eguiguren golpeó a su mujer con las manos, un paraguas y un zapato en el contexto de una fuerte discusión conyugal provocado por la sospecha de que el entonces dirigente socialista mantenía relaciones sentimentales con otra mujer.