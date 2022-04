Una vez más, en el PSOE nunca se producen irregularidades en la trastienda del partido. Incluso, cuando un alcalde como el de León, José Antonio Diez, denuncia «afiliaciones irregulares» y que «parte de Ferraz» permitió para poder echarle de la secretaría local del partido. Pero este viernes, y en su condición de hombre de talante, el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró sobre esta trama de afiliaciones en el seno del socialismo leonés que «siempre que llueve escampa». Un intento más por tapar la secuencia de hechos que denunció el alcalde leonés.

José Luis Rodríguez Zapatero, ha apostado «por una salida acordada, razonada y positiva» para la actual situación del PSOE de León. Ha recordado también que el PSOE «tiene tradición en tener debates», aunque sea por el asunto de afiliaciones irregulares y siempre ha dicho, sin posicionarse en favor de ninguno de los dos bandos, y ha remarcado que, «todo pasará».

De este modo, ha confirmado que «todos son conscientes que hay un alcalde en León, José Antonio Diez, con un amplio respaldo popular, y un secretario general del PSOE en León, Javier Alfonso Cendón, que es un magnífico dirigente».

Además, ha enfatizado en que «el partido se encuentra ante una gran responsabilidad después de los últimos resultados electorales obtenidos y eso es lo que se va a imponer al final».

No opina de igual manera el regidor de León cuando ha señalado directamente a personas de la dirección de Ferraz, como la secretaria de organización, «que ha admitido muchas fichas en estos censos que no deben admitirse». En este sentido, Diez aseguró que «es un caso similar al de Ayuso, salvando las diferencias. Exigía ser la presidenta de su partido, por exactamente lo mismo. No sé qué le pasó a Pablo Casado» argumentó para su defensa.

En este sentido, hay que señalar que este caso de «afiliaciones irregulares» del PSOE, se cifra en que alrededor de 200 afiliaciones en el partido local, los que no cumplen lo estipulado en sus normas internas y con ello, ser militantes con derecho a voto en la agrupación local.