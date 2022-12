La vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz, va a hacer las Américas. Su travesía pasa por los países hispanoamericanos donde se están instaurando ejecutivos progresistas. Una de las paradas es precisamente Argentina donde, según ha podido saber OKDIARIO, se reunirá con Cristina Fernández de Kirchner tras ser condenada a seis años de cárcel por corrupción. Aunque Díaz ha evitado mostrar su apoyo en público hacia la condenada, será ella misma quien se reunirá con la mandataria argentina en su inminente visita al país.

Cristina Fernández de Kirchner ha sido condenada a seis años de cárcel e inhabilitación permanente para ocupar cargos públicos tras ser condenada por fraude y corrupción. El juez la ha declarado culpable de «administración fraudulenta» en perjuicio del Estado durante la etapa en la que lideró Argentina entre los años 2007 y 2015.

Los contactos peronistas de la vicepresidenta y también ministra de Trabajo y Economía Social son de sobra conocidos. Fuentes cercanas a ella aseguran que fueron los que consiguieron su audiencia con el Papa Francisco, un argentino de nacimiento con el que también comparte un pasado de ideas comunistas. Yolanda Díaz tiene lazos muy estrechos con el país hispanoamericano hasta el punto de visitar la nación cumpliendo una agenda con sendos encuentros.

Una de estas citas será verse con la propia Cristina Fernández de Kirchner a quien ya mostró su apoyo el pasado mes de septiembre cuando el supuesto intento de asesinato. Ahora pretende reunirse con ella pese a que haya sido condenada a prisión por defraudar más de 39 millones de euros. Además, la red de corrupción no sólo salpica a Cristina, también llega hasta su difunto marido Néstor Kirchner y ex funcionarios de su Gobierno que estarían implicados en la trama según el Ministerio Fiscal. Durante su etapa como máxima dirigente de la Casa Rosada, Fernández de Kirchner engrosó su patrimonio en un 1.000% mientras que la pobreza de los argentinos escaló un 30%.

Pero Díaz no es la única dirigente de la izquierda española que respalda a la ex presidenta argentina tras ser condenada por corrupción e inhabilitación perpetua. La ministra de Derechos Sociales y líder del partido morado, Ione Belarra, ha mostrado su apoyo a la argentina.«La persecución judicial y mediática contra los y las líderes populares que no pueden doblegar en las urnas es una constante de nuestro tiempo. No hay nada más antidemocrático. Todo nuestro apoyo desde Podemos a Cristina Fernández de Kirchner», ha recalcado Belarra. En la misma línea, la ministra de Igualdad, Irene Montero, asegura que hay una «persecución judicial y mediática» contra ella. «Buscan disciplinar a millones destruyendo a una. No les saldrá bien, somos más. Vicepresidenta, querida Cristina, todas contigo», ha apostillado Montero.

La visita de Yolanda Díaz a Argentina no es más que una parada de la gira hispanoamericana de la ministra. La vicepresidenta segunda del Gobierno de España ya ha estado en México, con la excusa de presentar el libro de un amigo en la Feria de Guadalajara, y ahora le toca el turno a Argentina. Asimismo, también visitará Uruguay y Brasil durante las próximas semanas. En este último destino, Yolanda Díaz tiene previsto asistir a la investidura de Lula da Silva que se ha alzado con la victoria en las últimas urnas venciendo a Jair Bolsonaro.

Con todos estos viajes al extranjero, todo indica que el equipo de la ministra está tratando de aupar el perfil internacional de la ministra. Precisamente este punto es también una «obsesión» del equipo de Gobierno de La Moncloa que ya ha organizado sendos viajes del propio presidente de España con quien la gallega tiene una buena sintonía. Tanto Yolanda Díaz, como Pedro Sánchez saben que lanzarse a la esfera internacional sirve para aupar su perfil presidencialista y es también un buen pasaporte para el futuro.

El equipo de la ministra de Trabajo y Economía Social está centrado en que Díaz visite los países del continente americano donde la ola comunista y populista está llegando. En marzo de este año, el líder de la izquierda chilena Gabriel Boric se ha hecho con la presidencia de Chile. Durante el verano, el guerrillero Gustavo Petro ha conseguido llegar a la Casa del Nariño en Colombia. Y, hace tan sólo unas semanas, Lula da Silva ha ganado las elecciones. Estos resultados electorales dejan patente que la izquierda se está apoderando de Hispanoamérica por lo que Yolanda Díaz no quiere dejar pasar la oportunidad de unirse a este éxito de movimientos ciudadanos que la propia gallega quiere instaurar en España con su plataforma Sumar.