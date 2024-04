Ya es lunes y Moncloa sigue sin comunicar a qué hora comparece hoy Sánchez

La agenda oficial que publica Moncloa para detallar las actividades de los miembros del Gobierno día a día está ocultando la hora a la que este lunes comparecerá el presidente Pedro Sánchez para comunicar si sigue en el puesto o dimite. Esa comparecencia la anunció él mismo el pasado miércoles por la tarde, en la «carta a la ciudadanía» en la que hizo público que se tomaba cinco días de «reflexión» para tomar una decisión al respecto.

En su misiva indicó que será este lunes cuando dirá si deja o no el poder, pero mantiene la incógnita de la hora hasta el último momento. Pasadas ya las 8:00 horas de este lunes, la agenda oficial de Moncloa que aparece en la web del Gobierno sigue sin hacer referencia alguna a esa comparecencia pendiente. Ni rastro.

Que esta ocultación responde a las indicaciones directas del presidente es algo indubitado. Es él, personalmente, quien marcó unilateralmente su hoja de ruta cuando, sorpresivamente, sin comunicarlo a los miembros de su Gobierno, lanzó la carta que ha dejado en shock a su gabinete y a la cúpula del PSOE, de los que está desconectado desde el pasado miércoles.

La agenda de Moncloa responde no sólo a las obligaciones de transparencia que impone la costumbre institucional sino, también, el espíritu de la normativa sobre transparencia que rige para los poderes públicos y que inspira sus procedimientos. De ahí que esta agenda del Gobierno sea una pieza clave en el día a día del Poder Ejecutivo ante los ciudadanos. Y el cumplimiento de esas prácticas obliga a que exista transparencia respecto a la que es la comparecencia de mayor calado -nacional e internacional- desde que Sánchez es presidente. Es preciso recordar que esa intervención no la realizará como ciudadano particular ni cómo líder del PSOE sino como presidente del Gobierno, el cargo que ejerce y cuya continuidad puso él mismo en tela de juicio.

Agenda minúscula

Significativo es también que en esta agenda gubernamental que publica Moncloa sólo aparezcan reseñadas actividades, y escasas, de seis miembros del Ejecutivo. Escasísimas si se tiene en cuenta que el Gobierno de Pedro Sánchez está formado por 22 ministros, una dimensión desconocida en el Ejecutivo español hasta que el sanchismo llegó al poder, en junio de 2018.

De esos 22 ministros que componen la corte de Pedro Sánchez, sólo aparecen con actividades en la agenda de Moncloa los ministros de Exteriores, José Manuel Albares; de Defensa, Margarita Robles; de Economía, Carlos Cuerpo; de Sanidad, Mónica García; de Igualdad, Ana Redondo, y de Juventud e Infancia, Sira Rego.

Todos ellos aparecen con actos por la mañana, citas que tienen fijado su inicio entre las 10:00 y las 14:00 horas de este lunes. Albares es el único que, además, tiene programado un acto para la tarde, a las 19:00 horas.

Además, de estos seis ministros, la única que tiene previsto un acto fuera de Madrid es Margarita Robles. Según Moncloa, a las 11:15 horas estará en Córdoba, visitando las obras de la Base Logística del Ejército de Tierra General de Ejército Javier Varela.

‘Footing’ y desconectado del PSOE

Mientras tanto, este domingo Sánchez ha seguido enclaustrado en el palacio de la Moncloa, desconectado de su equipo de Gobierno y del PSOE. Como ha desvelado OKDIARIO, este domingo Pedro Sánchez sólo salió del edificio presidencial para hacer footing por los jardines que forman parte de este complejo palaciego y, por tanto, totalmente protegido del exterior.

El jefe del Ejecutivo salió a correr a media mañana este domingo en su último día de reflexión. Y, tras esa breve pausa al aire libre, pero dentro del complejo de la Moncloa, volvió a entrar en el edificio para seguir su particular encierro con su familia. Su aislamiento ha llegado a tal punto que ha dado días libres a miembros de su equipo de seguridad, escoltas que habitualmente integran los turnos de protección del presidente en su actividad cotidiana.