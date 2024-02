Vox señala que no hay nada que celebrar en Galicia: «El separatismo crece y España se resiente»

El vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha comparecido este lunes para valorar el varapalo que han supuesto las elecciones en Galicia para la formación. Garriga ha reconocido que «no es el resultado al que nosotros aspirábamos», aunque ha recordado que Vox ha sido «el único partido nacional que ha crecido en votos en Galicia». En cambio, ha valorado que lo ocurrido en Galicia a nivel general «no es bueno para España, porque el separatismo ha incrementado sus apoyos. Y cuando eso pasa, España se resiente».

«Vox ha sido el único partido nacional que ha crecido en Galicia. Pero evidentemente no es el resultado al que nosotros aspirábamos. Pero hemos crecido en votos, y eso hace que redoblemos nuestro compromiso en Galicia, donde vamos a seguir trabajando en todos los barrios, con las mismas ideas y la misma ilusión», ha advertido Garriga desde la sede central de Vox en Madrid.

Sobre el auge del BNG, en la línea marcada por Santiago Abascal este domingo, Vox entiende que «no son buenos resultados para España porque el separatismo ha incrementado sus apoyos. Y cuando eso pasa, España se resiente».

Campaña difícil

«Ha sido una campaña electoral marcada por el juego sucio, diciendo que no nos presentáramos, cordones para evitar que nuestra voz llegara a los gallegos, apartándonos de los debates, y a pocos días de finalizar la campaña, se decía que votar a Vox era votar al BNG», ha señalado Garriga.

El secretario general ha valorado que, «a pesar de ello, tenemos a 32.000 valientes que han decidido votar por Vox, y no van a ver defraudado su voto». «Hoy vuelven con esa cantinela de que hay que matar a Vox», ha incidido. Pero ha asegurado que «en las europeas y en las catalanas, ahí va a estar Vox».

Batacazo de PSOE y Sumar

Garriga ha querido señalar a los grandes perdedores de la noche electoral en Galicia. «Es importante destacar el fracaso mayúsculo del PSOE y Sumar. Los partidos del Gobierno están más débiles que nunca, y esa debilidad hay que aprovecharla», ha puntualizado.

«Es el momento de sacar todas las tropelías de este Gobierno. Nunca deberíamos haber cedido ni un milímetro. Es el momento de no blanquear al PSOE, sentándose con un mediador. Hay que señalarle como el verdadero enemigo del pueblo español. Hay que recordar que cuando Sánchez está más débil, es cuando es más peligroso», ha recordado.

Más votos que Yolanda Díaz

Noche electoral amarga para Yolanda Díaz. Las elecciones en Galicia -las primeras autonómicas para su marca, Sumar- se saldan con un estrepitoso fracaso -el partido no ha superado el umbral necesario para entrar en el Parlamento gallego-, de enorme carga simbólica para la vicepresidenta. Díaz, natural de Fene (La Coruña), ve cómo su apuesta electoral no encuentra calado entre el electorado gallego. Sumar no logra ni el 2% de los votos y queda relegado al sexto puesto, por detrás de Vox. Más aún, el partido de Abascal -que tampoco consigue representación en la Cámara autonómica- logra más papeletas que Sumar y Podemos juntos.

Sumar apenas ha convencido a 28.154 electores (1,90%) y Podemos, a 3.852 (0,26%). Por su parte, Vox ha recabado 32.479 papeletas (2,19%).

Los comicios gallegos tenían una importancia trascendental para Sumar, un partido todavía en construcción. La ministra de Trabajo se volcó en estas elecciones y lo apostó todo designando como candidata a Marta Lois, su mano derecha y portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados. Lois dejó este cargo apenas cuatro meses después de su designación para entregarse a la campaña en Galicia. Pese a los malos pronósticos que auguraban las encuestas, en la coalición confiaban aún en remontar tras los últimos compases de campaña y entrar en el Parlamento gallego. Es más, la propia candidata aspiraba a tener dos diputados, uno por La Coruña y otro por Pontevedra. Incluso a poder formar un «gobierno a tres» con el BNG y el PSOE.