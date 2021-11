«¡Sí se puede! ¡Sí se puede!». El emblemático grito que utilizó Podemos durante sus años de oposición previos a desembarcar en el actual Gobierno de coalición ha vuelto a sonar en el Congreso de los Diputados tras salir adelante la votación para renovar el Tribunal Constitucional. Pero en este caso ha sido proferido desde la bancada de Vox y a modo de mofa, como recordatorio a aquello que tanto habían criticado los de Pablo Iglesias: el reparto de cargos en instituciones del Estado entre los grandes partidos. El mismo que ahora han votado a pies juntillas.

Ha ocurrido justo después de que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, anunciase que el Congreso daba luz verde a los candidatos al TC pactados por PP, PSOE y Podemos. En ese momento, algunos de los diputados de Vox que estaban presencialmente representando a los 52 escaños rompieron en un aplauso irónico dirigido acompañado de gritos de «¡Sí se puede! ¡Sí se puede!».

Entre los diputados se encontraban Macarena Olona e Iván Espinosa de los Monteros. Desde la bancada de Vox también se aplaudió dirigiéndose hacia el PP, con el que también se han mostrado muy críticos por ese pacto con el PSOE para renovar el Constitucional.

Renovación aprobada

El Pleno del Congreso de los Diputados ha elegido este jueves a los candidatos propuestos por el PSOE y el PP para cubrir los puestos del Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas que habían caducado, así como al nuevo Defensor del Pueblo, pendiente de renovación desde julio de 2017.

Sin embargo, no ha sido un trance sencillo y amable para los partidos proponentes en lo relativo a los cuatro magistrados al Constitucional, ya que se han producido once deserciones. Ya habían expresado su descontento diputados del Grupo Socialista y de Unidas Podemos, que no firmó el acuerdo entre PSOE y PP pero que lo ha avalado tras colar a su candidato, Ramón Sáez Valcárcel.

Además, buena parte del hemiciclo ha mostrado su rechazo a tales nombramientos, tanto los socios nacionalistas, golpistas y proterras del Gobierno de Pedro Sánchez (la alianza Frankenstein) como Vox y Ciudadanos.