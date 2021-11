Al menos dos diputados de PSOE y Unidas Podemos han roto la disciplina de voto y se han rebelado este miércoles en el Congreso de los Diputados contra el acuerdo pactado por los socialistas y el PP para la elección de los cuatro nuevos magistrados del Tribunal Constitucional.

Por el Grupo Socialista, el propio Odón Elorza ha explicado en redes finalmente que no ha dado su voto a Enrique Arnaldo, candidato propuesto por el PP junto a Concepción Espejel. «Tras una reunión con la dirección del Grupo Socialista en la que he explicado mi posición de cara a la votación, he efectuado con responsabilidad el voto telemático en el que no he apoyado al Sr. Arnaldo, en defensa del prestigio y la dignidad de las instituciones del TC y Congreso», ha señalado Elorza.

Tras una reunión con la dirección del Grupo Socialista en la q he explicado mi posición de cara a la votación, he efectuado con responsabilidad el voto telemático en el q NO he apoyado al Sr. Arnaldo, en defensa del prestigio y la dignidad de las instituciones del TC y Congreso. — Odón Elorza (@odonelorza2011) November 11, 2021

Desde el Grupo Socialista, han reacción así al desmarque de su parlamentario vasco: «En relación a la información facilitada por el diputado Odón Elorza respecto a la votación de propuesta de nombramientos de Magistrados para el Tribunal Constitucional, la dirección de grupo estudiará en los próximos días el caso y tomará una decisión al respecto».

Desde Unidas Podemos, la dirección del grupo parlamentario del Congreso ha asumido también al menos un voto díscolo en contra la elección de los candidatos del PP al Tribunal Constitucional, pese a que tanto esta formación como el PSOE avalaron su idoneidad hace una semana en cumplimiento del acuerdo alcanzado por el Gobierno y el primer partido de la oposición para la renovación de los órganos constitucionales.

La votación para la elección de los miembros de estos órganos no se ha realizado de forma secreta en urna sino de manera telemática (concluyó a las 13 horas de este jueves), ya que así lo acordó la Mesa del Congreso con carácter excepcional a fin de evitar aglomeraciones en el hemiciclo en un escenario todavía de pandemia.

En las filas de PSOE y Podemos no ha habido estos días consenso sobre la idoneidad de los candidatos propuestos por el PP al TC, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, ésta última recusada en el caso Gürtel. Elorza, que fue el representante del PSOE en el examen de idoneidad celebrado la pasada semana en la Comisión de Nombramientos, ya dijo que muchos de sus compañeros votarían tales nombres «con una pinza en la nariz».

Por su parte, la vicepresidenta tercera del Congreso, Gloria Elizo, y la diputada canaria Meri Pita, ambas de Podemos, también han cuestionado en un artículo conjunto en prensa las candidaturas de Enrique Arnaldo y Concepción Espejel.

En declaraciones a Europa Press, Elizo se ha escudado en el carácter secreto de la votación y no ha confirmado su posición, pero en redes sociales se ha hecho eco de dicho artículo subrayando que «bastan pequeños gestos de coherencia, aislados actos de dignidad, para provocar grandes cambios» y «mostrar que el mundo puede ser mejor». Por su parte, Meri Pita ha declinado hacer comentarios defendiendo su voto en conciencia, recoge Ep.

Los socios, en contra

El Congreso no facilitará el resultado final de la votación secreta y telemática antes de las 16 horas. Por su parte, los socios Frankenstein del Gobierno de PSOE y Podemos han avanzado su rechazo a estos nombramientos, que no comparten tampoco Vox -que ha declinado participar en la votación- ni Ciudadanos.

Los otros dos candidatos del pacto PSOE y PP, ambos propuestos por los socialistas, son Inmaculada Montalbán Huertas, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y Ramón Sáez Valcárcel, magistrado de la Audiencia Nacional y ex vocal del CGPJ, el nombre que Podemos trasladó a los socialistas.