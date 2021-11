La votación de los miembros del Tribunal Constitucional es telemática y secreta. De esta forma, al producirse a distancia, no se ve reflejada en la pantalla del hemiciclo y se hace difícil saber qué ha votado cada parlamentario. Pero el PSOE no lo va a permitir. Ante las manifestaciones públicas que han hecho en los medios de comunicación algunos de ellos, como el vasco Odón Elorza, asegurando que votaría «con una pinza en la nariz» el nombramiento del magistrado Enrique Arnaldo, la dirección del grupo socialista ha obligado a sus diputados mandar un justificante en el que se refleja el sentido del voto.

El archivo que tienen que mandar a Ana Belén Fernández Casero todos los diputados es un PDF de cuatro páginas que sirve como comprobante de haber emitido la votación. En eso se escuda la dirección del grupo parlamentario del PSOE. Que la obligación de mandar dicho documento es para comprobar que todos hayan votado. Pero el motivo real de fondo es otro. Y es el de comprobar que nadie se haya saltado la disciplina de voto y se haya descolgado del acuerdo alcanzado con el PP para la renovación de los órganos constitucionales.

El temor a que algún diputado de Podemos o incluso el PP no vote a favor de Arnaldo, tras las últimas informaciones que han aparecido sobre el magistrado en los medios de comunicación, han provocado que el PSOE busque blindarse ante la posible acusación de los populares de incumplir el pacto que tenían. De hecho, aseguran fuentes socialistas, esto serviría para justificar ante los populares que no han incumplido el pacto si el resultado no es el esperado. Todo con la mirada puesta en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y es que en Ferraz, pese a no considerar adecuado el perfil de Enrique Arnaldo, han optado por aceptarlo a cambio de facilitar otros acuerdos como el del CGPJ. Desde Podemos creen que con su nombramiento el veto a José Ricardo de Prada para este órgano no se justifica.

Disciplina de voto

La disciplina de voto es uno de los mecanismos que tienen los partidos políticos para unificar la posición de todo el grupo y evitar que alguno de sus diputados voten distinto. Generalmente es la fórmula más utilizada, excepto en temas de objección que se puede dar libertad a los representantes, que son elegidos en listas cerradas. En caso de saltarse esa disciplina de voto, además, las organizaciones estipulan sanciones en forma de multa económica. En los últimos años en el PSOE varios diputados se han saltado esa disciplina, como los del PSC en temas catalanes o algunos leales a Sánchez en la abstención a la investidura de Mariano Rajoy.