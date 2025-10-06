Vox denuncia por malversación al Gobierno por pagar el regreso de los activistas de la flotilla

Vox ha anunciado este lunes que presentará una denuncia por malversación contra el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación después de que el Gobierno reconociera haber pagado los billetes de regreso a España de los ciudadanos españoles que formaban parte de la flotilla pro Hamás, detenidos por Israel cuando intentaban llegar a Gaza.

Así lo ha dado a conocer el portavoz del partido, José Antonio Fúster, quien ha ofrecido una rueda de prensa en la sede nacional de Vox donde ha criticado que el Ministerio haya abonado esos billetes «a los exhibicionistas de la flotilla» con dinero público, cuando considera que deberían haberse costeado su propio regreso.

Fúster ha calificado la travesía de los activistas como «un tremendo crucero de bailoteo por las islas del Mediterráneo» y ha cuestionado que estos activistas no previeran los costes de su regreso a España.

«Esas personas que se pegaron tremendo crucero de bailoteo por las islas del Mediterráneo deberían pagarlo de su bolsillo. ¿O es que también tiraron las tarjetas de crédito por la borda?», se ha preguntado el portavoz de Vox. «Uno va a lo que va y tiene que tener previsto los medios de vuelta o lo que sea», ha añadido.

Según ha explicado Fúster, la denuncia busca investigar si se ha producido un «uso impropio del dinero» público al financiar el regreso de estos activistas. La denuncia podría transformarse en querella criminal una vez que el partido recabe más datos sobre el caso.

El portavoz de Vox considera que el Gobierno no debería haber utilizado recursos públicos para sufragar los gastos de personas que participaron voluntariamente en una expedición que acabó con su detención por parte de las autoridades israelíes.

Fúster ha comparado este caso con el de una niña española accidentada en Tailandia, a la que, según ha denunciado, el Gobierno español se negó a prestar ayuda. Según el portavoz de Vox, la familia de la menor tuvo que realizar una colecta popular para financiar su vuelta a España.

«Abandonas miserablemente a una persona que ha sufrido un accidente en un país extranjero y, sin embargo, les pagas el billete de vuelta a unos exhibicionistas», ha censurado Fúster, quien además ha añadido que «encima Hacienda les pidió que pagaran los impuestos correspondientes a esa donación».

Además de la denuncia por la flotilla, Fúster ha recordado que Vox tiene previsto presentar una querella por las protestas que provocaron la suspensión del final de la Vuelta Ciclista a España.

Según el portavoz del partido, aquella protesta fue «alentada, promovida y consentida por el Gobierno», por lo que consideran necesario emprender acciones legales también en ese caso.