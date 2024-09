Venezuela acusa a Sánchez de «mentir siempre» y confirma un «pacto de caballeros» para sacar a Edmundo

Conforme se van conociendo más detalles sobre cómo se produjo la salida del presidente electo Edmundo González de Venezuela, menos se sostiene la versión oficial ofrecida por el Gobierno de Pedro Sánchez. Moncloa y Exteriores niegan que se produjese negociación y acuerdo alguno, pero las imágenes de González firmando una carta de renuncia bajo «coacciones y amenazas» en la residencia del embajador de España dejan en una posición complicada al Ejecutivo de Sánchez. En las últimas horas ha sido la mano derecha de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, quien ha desmentido rotundamente la versión española: sí hubo un «pacto de caballeros» para sacar a Edmundo González, y acusa al Gobierno de Sánchez de «mentir siempre». «El control de daños para ellos es terrible», ha señalado.

Durante su programa semanal en la televisión chavista, emitido en la madrugada española de este jueves, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y hombre fuerte de Maduro, Diosdado Cabello, ha señalado que Edmundo González había hecho el «ridículo» al declarar que firmó una carta reconociendo el fallo del Tribunal Supremo de Justicia sobre las elecciones, pero que lo hizo «bajo coacción».

En esa carta, que el Gobierno venezolano le puso delante a González y le exigió su firma para dejarle marchar del país, se recogía un reconocimiento explícito a las estructuras del poder chavista. O lo que es lo mismo, la aceptación de la victoria de Nicolás Maduro según los tribunales bajo control de Maduro. Pero Cabello arremetió especialmente contra el Gobierno de Pedro Sánchez por negar su participación en esas negociaciones y en el pacto «de caballeros, y de una dama, Delcy» para provocar la salida del presidente electo. Un proceso en el que, bajo la tesis chavista, España fue partícipe y cómplice, extremo que ha venido negando el Gobierno de Sánchez a través del Ministerio de Exteriores de José Manuel Albares.

«Lo primero que ocurrió con esa carta fue que el Gobierno de España dijo que no hubo negociación con nosotros. Pero de repente el señor apareció allí en España. ¿Cómo llegó a España? ¿cómo vino un avión de la fuerza aérea española? Para entrar un avión debe autorizarlo nuestro gobierno, el de la revolución. ¿Y a qué viene? A llevarse a un pasajero. Esa persona necesita un salvoconducto. Ah, ¿no es una negociación?», ha cuestionado Diosdado Cabello.

«Ellos tratan siempre de mentir y no asumen su rollo. El control de daños para ellos es terrible, nosotros asumimos la verdad. Han roto lo acordado, el pacto de caballeros, y con una dama que estaba allí, que es la vicepresidenta Delcy. El compañero Jorge Rodríguez, que estuvo en las negociaciones, salió y mostró el documento que se firmó. Lo firmo Jorge como recibido.

«Hoy temprano nos despertamos con alguien que dice que filtraron una carta del señor. Un acuerdo al que había llegado con el Gobierno. Una cosa para muchos esclarecedora de cómo se fue de Venezuela. Pero salió su abogado diciendo que él no había firmado nada. Al final, el señor salió diciendo yo sí firme», puntualizó Cabello.

En la residencia española

Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la dictadura chavista de Venezuela, y su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, coaccionaron a Edmundo González, presidente electo de Venezuela, para que firmara un documento en el que reconocía la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones y renunciara a reclamar la presidencia del país. Los hechos ocurrieron en la casa del embajador español, Ramón Santos, que es como si fuera la propia embajada, donde Delcy Rodríguez tiene prohibido acceder al tratarse de suelo español.

El régimen, a través de su agencia oficial de noticias, Venezuela News, publicó las imágenes en las que aparecía González firmando el documento junto a Delcy y Jorge Rodríguez en la residencia del embajador. La publicación de estas imágenes se ha hecho para poner en duda y humillar al ganador de las elecciones.

La firma de ese documento era la condición para que González pudiera poner rumbo a España para solicitar asilo político. El presidente electo de Venezuela fue quien reveló este miércoles que sufrió coacciones y amenazas para firmar el documento. «O firmaba, o me atenía a las consecuencias», ha dicho González en un vídeo publicado en sus redes sociales.

El propio Jorge Rodríguez respondió este pasado miércoles a las acusaciones de González. El presidente de la Asamblea venezolana ha cargado contra el ganador de las elecciones por revelar las coacciones. «Yo tengo otras pruebas que señalan lo contrario, no me obligue a mostrarlas, porque estoy dispuesto a hacerlo», ha dicho Rodríguez. Al mismo tiempo, ha mostrado las imágenes en las que aparece González firmando los documentos junto a Delcy y Jorge Rodríguez en la residencia del embajador español. El presidente de la Asamblea Nacional ha asegurado que está en posición de grabaciones de las conversaciones que mantuvo con González y ha amenazado al opositor con revelarlas si no desmentía las acusaciones de coacción.

Edmundo González publicó un vídeo la tarde de este miércoles en el que denunciaba que fue forzado bajo coacción a firmar el documento, pero también aseguró que no renunciaba al «mandato» que le asignaron «millones de venezolanos». «Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones. En esos momentos consideré que podría ser más útil libre, que encerrado e imposibilitado de cumplir con las tareas que me encomendó el soberano», aseguró el ganador de las elecciones del pasado 28 de julio para explicar los motivos de su salida del país rumbo a España para solicitar asilo.

González criticó las presiones del chavismo para que firmara los documentos, que carecerían de valor y que asegura no reconocer: «Un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta por un vicio grave en el consentimiento». El opositor también compartió con todos los venezolanos que le apoyan que no se rinde y que seguirá luchando por el cambio en Venezuela. «Como presidente electo de millones y millones de venezolanos que votaron por un cambio, la democracia y la paz, no me van a callar. Jamás los voy a traicionar. Esto lo saben todas y cada una de las personas con las que he hablado hasta hoy».