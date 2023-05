La unión de Sumar y Podemos tampoco salvará a Sánchez: PP y Vox tienen amarrada la mayoría absoluta

El plan de Pedro Sánchez no funciona. Si se celebraran mañana las elecciones generales previstas para finales de año, PP y Vox obtendrían mayoría absoluta con 183-186 escaños apuntalando la tendencia del anterior sondeo publicado por este periódico, donde el centroderecha alcanzaban 184. En cambio, al jefe del Gobierno no le valdrían los números de Sumar para seguir en La Moncloa pues el «bloque progresista» que piden los socialistas no pasarían de los 125 diputados, con independencia de que la marca de Yolanda Díaz fuera o no en alianza con Podemos. Así lo refleja la última encuesta de Data10 realizada para OKDIARIO.

De este modo, el PP de Alberto Núñez Feijóo, con 138-140 escaños en ambos escenarios, superaría incluso la suma de las tres izquierdas del actual Ejecutivo, es decir, esos 125 representantes que reunirían PSOE, Podemos y el proyecto de Díaz. Además, la opción capitaneada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo no conseguiría ser tercera fuerza ni valiéndose del voto que conserven los morados.

De hecho, el sondeo indica que Sumar, que aglutina a fuerzas territoriales, nacionalistas y de extrema izquierda, como Más Madrid o Compromís, alcanzaría en el mejor de los casos, esto es, de la mano de Podemos en caso de que finalmente hubiera acuerdo, una representación de 42 escaños, cuatro menos que Vox, por lo que no lograría arrebatar el tercer puesto a los de Santiago Abascal como pretenden los estrategas de Moncloa al ser dicha posición una cuestión determinante para conseguir escaño en muchas circunscripciones. Y es que, en base al reparto de diputados conforme a la ley D’Hondt, Sánchez quiere que Sumar desplace a Vox al cuarto lugar, dejándole fuera del mayor número posible de provincias y evitando así la mayoría absoluta del bloque de derechas. De hecho, el último barómetro del CIS que dirige el socialista José Félix Tezanos alimentó esta posibilidad, situando a Sumar con un 10,6%, a sólo medio punto de Vox.

En ambos escenarios, es decir, con alianza de Podemos y Sumar y sin ella, el PP ganaría las elecciones con un 32% de los apoyos, once puntos más que el 10N de 2019, y subiría entre 49 y 51 diputados hasta los 138-140 (tiene 89 en la Cámara baja). Vox se mantendría en el 15% que ya cosechó entonces, aunque su representación actual de 52 actas bajaría ligeramente a 45-46.

Por su parte, el PSOE de Pedro Sánchez estaría en este momento en un 21-23% de intención de voto, cayendo así entre 5 y 7 puntos con respecto a las anteriores generales. Podría dejarse hasta 37 diputados de los 120 que posee. En comparación con el sondeo de Data10 de los días 22 y 23 de marzo, donde Sumar se computaba todavía dentro de Podemos, los socialistas caen ahora cuatro puntos, con un 21,2% de respaldo, y pierden hasta 14 escaños, bajando de 97 a 83.

Ni vivienda ni Doñana

Nada ha servido a Ferraz y Moncloa para remontar en estas semanas. Ni el triunfalismo económico pese al paro y la inflación; ni la demagogia climática sobre Doñana y la ley de regadíos de la Junta de Andalucía. Tampoco han sacado rédito a la reforma socialista de la ley del sólo sí es sí, que el pasado jueves aprobó el Senado tras hacerlo el Congreso la semana anterior. Y lo mismo ocurre con las promesas recalentadas de Pedro Sánchez en materia de vivienda en esta precampaña del 28M. Los ciudadanos no compran la propaganda sanchista. «Parece el milagro de los panes y los pisos», replicó el jueves el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al presidente del Gobierno tras anunciar 20.000 viviendas nuevas en terrenos de Defensa.

Por el contrario, el PP sí consigue rentabilizar su propuestas de un Pacto de Estado en vivienda con medidas como ayudas de 1.000 euros a los jóvenes para cubrir gastos, alquileres un 40% más baratos y desalojos inmediatos de okupas. Los populares ganan un punto y tres diputados en el último mes, llegando a los 140.

Se da además la circunstancia de que, pese a promover Moncloa una alianza entre Podemos y Sumar a fin de que «todas las fuerzas políticas a la izquierda del PSOE» se unan para reeditar un Gobierno progresista de «la mano de Pedro Sánchez», como ha declarado el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, a los socialistas, en particular, les iría mejor en representación si el partido rosa y el morado fueran por separado, fundamentalmente por la ley D’Hondt.

Fragmentación

En concreto, con Podemos y Sumar en listas distintas, obteniendo 10 y 23 escaños respectivamente, el PSOE conservaría 92 escaños (28 menos que en 2019) si las elecciones fuesen mañana. En cambio, si Podemos y Sumar fueran juntos a las generales, el partido de Sánchez caería hasta los 83 diputados (37 menos). Mientras tanto, los de Ione Belarra y Yolanda Díaz alcanzarían los 42 representantes, nueve más que concurriendo por separado. Esto se explica por la distribución de escaños que hace la ley D’Hondt, ya que de ir en la misma plancha accederían antes al reparto de actas en las circunscripciones que en un escenario más fragmentado. Y lo harían fundamentalmente a costa del PSOE, que perdería los nueve escaños mencionados entre un escenario y otro.

Por su parte, Ciudadanos, que sacó 10 diputados en 2019, se quedaría ahora fuera del hemiciclo con un 2,1% de los votos, mientras que Esquerra conservaría sus 13 escaños registrando en torno a un 3% de respaldo, y Junts llegaría a los nueve, uno más que en los anteriores comicios, de nuevo con un 2% de las papeletas. El PNV calcaría sus seis representantes actuales y el 1,6% de 2019, y Bildu también subiría un escaño, pasando de cinco (1,2%) a seis (1,5%). Este sondeo de Data10 fue realizado a partir de 1.500 entrevistas entre el 25 y el 27 de abril.