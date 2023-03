Alberto Núñez Feijóo ha presentado el programa marco con el que el Partido Popular concurrirá a las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo. Lo ha hecho en un acto multitudinario arropado por cientos de afiliados, la cúpula del partido y varios barones territoriales. Tras el discurso del candidato popular al Gobierno de Castilla la Mancha, Francisco Núñez, el líder del PP ha sido el encargado de explicar cuáles serán sus líneas a seguir durante los próximos meses. «Esto no es un Manual de resistencia, es un manual de gobernanza para España, sus pueblos y su gente. No sé si vamos a resistir, pero sí que vamos a servir. No vamos a desgastar a los españoles, nos desgastaremos nosotros desde el Gobierno», ha anunciado Feijóo.

«Ahora mismo estamos en un cruce de caminos, hay dos opciones: continuar con la política que hemos sufrido, sí, sufrido. Continuar con la degradación económica e institucional o cambiar. Cambiar y volver a la seriedad o seguir con el populismo y la polémica. Podemos volver a creer que España es una de las mejores naciones del planeta», ha arrancando su discurso Núñez Feijóo.

En cambio, si no se quiere alcanzar este cambio, Feijóo ha expuesto las diversas maneras por las que se puede conseguir que España siga en esta deriva: «La primera opción es votar, directamente, al partido sanchista. La segunda, es votar a los socios del partido sanchista, aunque no se fían ni entre ellos de sí mismos. También podemos votar a los partidos nacionalistas, cuya base fundacional es acabar con España. Se puede votar, también, a aquellos que dicen ir en contra del Gobierno pero siempre que tienen oportunidad votar a favor de los intereses de Sánchez».

Por ello, desde el Partido Popular defienden que son «la única alternativa, más aún después del espectáculo de esta semana». «Somos la alternativa serena que huye de espectáculos, de la España trabajadora que busca una oportunidad. Por eso, creemos que si ganamos, debemos gobernar. Pero esto ya no es posible en la España sanchista. En mayo comienza un cambio que seguirá en diciembre. Nuestra tarea es reconstruir el futuro de nuestro país. El 28M es más que un día de elecciones, es el inicio del cambio. Vamos a hablar a esa mayoría silenciosa, que ahora sabe muy bien qué no quiere para España y que cree que se pueden hacer las cosas mejor, sin engañar a nadie», ha defendido el líder popular.

Para ello, el Partido Popular ha presentado un amplio programa marco con el que tratar de ganar las elecciones con la ayuda de todos. «Hemos dejado la última página del programa en blanco, en la que se pueden agregar notas. Queremos escuchar las sugerencias de todo el mundo. Es un programa que desborda al propio PP», ha comentado el presidente nacional del partido.

Feijóo considera que, tras realizar un exhausto diagnóstico de la situación, «lo más urgente es devolver a la política el valor de la palabra dada». «Con eso habremos mejorado mucho, con que un presidente mantenga su palabra, con que un candidato sepa que sus promesas son un firme compromiso. Por eso, este programa que ahora es un conjunto de dichos, en cuatro años lo será de hechos. Porque este es el compromiso de la palabra dada de un partido que sí tiene palabra. Podrá gustar más o menos cómo lo decimos, pero nos comprometemos a no más mentiras ni decepciones, como las del gobierno actual», ha defendido.

Feijóo, siguiendo en su tesis de reivindicar el valor de la palabra, no ha dudado en enumerar todas las veces que Sánchez ha faltado a sus promesas: «El Gobierno dijo que sería imposible gobernar junto con Podemos, no podrían dormir. El Gobierno dijo que nunca decidirían nada, pero sin los independentistas no se aprueba ni una ley en España. Adalid de la ejemplaridad, hoy el Gobierno se oculta detrás del Tito Berni. Un Gobierno que protegería a la mujeres y es el autor de la ley más machista de toda nuestra democracia. No las respeta y las ha igualado a cualquier planteamiento, asaltando la conquista de derechos. Han aprobado indultos, han rebajado la sedición y han rebajado la pena por malversación. Con un Gobierno que hecho todo lo contrario a lo que prometió, reivindicamos el regreso del valor de la palabra dada. Volvamos a la política, hagamos política de nuevo».

El líder del Partido Popular también ha mostrado su compromiso de retomar la gestión que tanto necesita España: «Gestionar es pensar dos veces en qué vas a gastar un euro de cada pensionista, de cada joven, de cada madre. Es pensar en cómo darle más poder adquisitivo a los españoles, no en cómo ganar cada martes la votación del Congres»».

Feijóo también ha defendido que la diferencia entre este programa recién presentado y el de los demás es que el suyo «se ha hecho a pie de calle, no en Moncloa, ni con asesores, ni con agencias». «Se ha hecho con aportaciones de la gente de a pie. La que, lejos de escapar de ella, nos reciben en un bar cuando vamos a tomar un café», ha argumentado Feijóo.

«La gente nos saluda con cariño porque quiere escucharnos. Somos el partido de Transición, de la España Autonómica. Y, lo más importante. Saben que estamos en los hogares, que sabemos que el precio de los alimentos se ha disparado más de un 16%, que sabemos que se necesitan 300 euros más para pagar la hipoteca, que sabemos que hay familias que han pasado frío este invierno. Y, sobre todo, que sabemos que los españoles han perdido más poder adquisitivo que nunca», ha defendido Feijóo.