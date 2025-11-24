La UE advierte sobre la relación de Zapatero y Maduro: «No es un presidente elegido democráticamente»

La Comisión Europea se ha pronunciado en una respuesta escrita acerca de la dictadura de Nicolás Maduro, advirtiendo que «carece de la legitimidad de un presidente elegido democráticamente».

Así responde Bruselas ante una pregunta de eurodiputados de Vox, sobre las relaciones de José Luis Rodríguez Zapatero y el dictador venezolano.

«Zapatero ha pasado de ex presidente español a convertirse en valedor de la dictadura venezolana, actuando públicamente como asesor y estrecho colaborador simultáneo de la dictadura de Maduro, jefe del cartel de los Soles (organización criminal narcotraficante), y del presidente de España, Pedro Sánchez, representándole en negociaciones con líderes de otros partidos, incluido el golpista fugado de la justicia Puigdemont», exponen los parlamentarios en su escrito.

Recuerdan que «mientras Europa y EEUU califican a Venezuela como una dictadura implicada en criminalidad organizada y narcotráfico transnacional, Zapatero viaja a Caracas y posa como mediador, legitimando internacionalmente a un régimen criminal», EEUU «ha duplicado la recompensa para la captura de Maduro, vinculándolo al cartel de los Soles y a organizaciones terroristas como Tren de Aragua y el cartel de Sinaloa».

«Para Maduro, el rol de Zapatero y sus cómplices socialistas es oxígeno político; para Zapatero, visibilidad, protagonismo y fuente de ingresos, sin importar si blanquea a uno de los narcodictadores más buscados, traicionando los valores democráticos de España y de la Unión Europea», advierten.

Por ello, preguntaron a la Comisión sobre su preocupación por «las conexiones permanentes y estrechas que se han demostrado entre miembros de partidos gobernantes en Europa, como es el caso del PSOE español, con los regímenes de probada actividad narcotraficante».

«Sin legitimidad»

En su respuesta, la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, recuerda que «la UE se solidariza plenamente con el pueblo venezolano en sus aspiraciones democráticas». «La UE seguirá colaborando con todos los venezolanos y sus socios regionales e internacionales para fomentar un verdadero diálogo hacia una transición democrática. Nicolás Maduro carece de la legitimidad de un presidente elegido democráticamente», advierte.

Igualmente, señala que «la lucha contra la delincuencia organizada y el refuerzo de la cooperación con los países de América Latina y el Caribe en este ámbito siguen siendo una prioridad para la Comisión. «A tal fin, la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior no cejarán en sus esfuerzos a través de los medios institucionales adecuados».

Zapatero, que mantiene una vinculación constante con la dictadura venezolana, se ha negado a calificar a Maduro de dictador. Al ser preguntado por el director de OKDIARIO, Eduardo Inda, en una entrevista en Telecinco, Zapatero defendió que Maduro «ha ganado muchas elecciones» y, sobre los últimos comicios, argumentó que «está ahí el debate» sobre las actas. Cabe recordar que el opositor Edmundo González venció en aquellas elecciones. El ex presidente socialista defendió que lleva «casi 20 años intentando que aquello no acabe en una confrontación civil».