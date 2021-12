Televisión Española (TVE) ha asumido el argumentario del Gobierno de arremeter contra la oposición por «crispar» el ambiente político y para ello no ha dudado en hacer campaña en esta línea en su espacio de ‘La hora de 1’. Este viernes ha entrevistado con tal fin al vicedecano de Calidad y Prácticas Externas de la Facultad de Políticas de la Complutense, Jorge Resina, amigo y ex compañero del ex líder de Podemos y ex vicepresidente segundo del Ejecutivo, Pablo Iglesias.

Precisamente, Pablo Iglesias reapareció el pasado verano, tras su abandono de la política a raíz del batacazo en las elecciones a la Comunidad de Madrid, en un curso de verano organizado por el propio Resina y la decana de la Facultad de Ciencias Políticas de la UCM, María Esther del Campo, vocal de la Junta Electoral Central a propuesta de Podemos. Iglesias impartió de manera telemática la conferencia inaugural del curso titulado Asesoría política a gobiernos y administraciones públicas.

Por su parte, Resina ensalzó en las redes la intervención de ex dirigente morado. «Como dice Moisés, hemos arrancado fuerte el curso. Pablo Iglesias imparte la sesión inaugural de ‘Asesoría Política a Gobiernos y Administraciones Públicas’, con una clase sobre la relación entre el sistema mediático y el sistema político», escribió.

Este viernes, el propio Resina ha aparecido en ese sistema mediático a instancia de TVE para cuestionar a la oposición, esto es, a PP, Vox y Ciudadanos, con valoraciones del tipo: «Creo que lo importante es el contexto de las malas palabras, que es quitar legitimidad al Gobierno».

Y ello, sólo porque el líder del PP, Pablo Casado, utilizó el pasado miércoles en la sesión de control al Gobierno una frase empleada en el pasado por Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy para cuestionar su gestión al frente del Ejecutivo. «Como diría usted, ¿qué coño tiene que pasar en España para que usted asuma alguna responsabilidad?», le preguntó Casado a Sánchez en el Parlamento.

El presidente del PP, Pablo Casado, arremetió contra el jefe del Ejecutivo por «ocultar» la pandemia, no actuar ante el «récord histórico» del precio de la luz y «abandonar» a la familia de Canet de Mar (Barcelona), que reclama la aplicación de la sentencia que avalan el 25% de enseñanza en castellano para su hijo.