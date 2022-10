El Tribunal de Cuentas revela que las fundaciones del PSOE están en causa de disolución por insolvencia

El Tribunal de Cuentas ha aprobado este jueves el informe de fiscalización de las fundaciones de los partidos políticos. Alerta de que las dos principales ligadas al PSOE están en causa de disolución por ser insolventes. «La Fundación Pablo Iglesias y la Fundación Ideas para el Progreso, vinculadas al PSOE, presentan patrimonios negativos por importes de 1.976.380 y 151.761 euros, respectivamente a cierre de 2019», afirman los auditores, por lo que podrían no estar en disposición de devolver todas sus deudas. Los propios auditores del PSOE también avisan de que la situación es «límite».

La situación persiste a fecha de 2022. La web de la Fundación Pablo Iglesias, que preside Santos Cerdán –también secretario de Organización del PSOE–, recoge sus últimas cuentas anuales, referidas al 31 de diciembre de 2021, y empeora la situación que reconocen oficialmente. El patrimonio neto negativo ha crecido desde los 2.257.167 euros en números rojos a los 2.462.487 euros un año después, en 2021. La cuenta de resultados también es igualmente preocupante. La Fundación Pablo Iglesias acabó en 2020 con un resultado total de 280.786 euros en pérdidas. Se suman a otros 205.320 euros en negativo en 2021.

La fundación ingresó el último ejercicio 472.541 euros en subvenciones, pero gastó 512.036 en gastos de personal y 299.117 en otros gastos de actividad.

«Al límite»

La Fundación Pablo Iglesias también ha encargado un informe de auditoría propio. Estos expertos independientes también alertan de la situación con el patrimonio neto. «Llamamos la atención respecto al patrimonio neto que es negativo por importe de 2.462.487 euros. Por otra parte, la Fundación ha incurrido en pérdidas por 328.816 euros (…) Esto sería indicativo de la dificultad de garantizar la continuidad del funcionamiento normal de la entidad», remarcan.

«No obstante, la Fundación ha elaborado las cuentas anuales pymes bajo el principio de entidad en funcionamiento por el apoyo financiero continuo de su entidad vinculada», agregan en referencia al PSOE. Subrayan que «este apoyo se traduce en un incremento de la deuda a largo plazo con el partido, que se eleva a 3 millones debido a la firma de nuevos contratos de préstamo». De esta forma, el PSOE está salvando con fondos propios a su fundación para que no acabe cerrando, ya que no consigue subvenciones públicas o aportaciones privadas para cubrir los gastos de su actividad corriente.

«Además, hay que considerar que el fondo de maniobra presenta un saldo negativo de 3.986 euros que, indica que la Fundación está al límite de atender sus obligaciones en el corto plazo», alertan sin paños calientes los auditores.

Otras

Por otra parte, el Tribunal de Cuentas detalla que también ha fiscalizado 51 fundaciones y entidades en todo el territorio nacional. Del total, únicamente 23 fundaciones y entidades enviaron en tiempo sus cuentas anuales, 22 lo hicieron fuera del plazo establecido por la ley -que finaliza el 30 de junio del año siguiente- y 6 de ellas no presentaron las cuentas, por lo que el Tribunal no ha podido fiscalizar su financiación.

El Informe del Tribunal destaca que 19 fundaciones políticas permanecían sin actividad en 2018 y 2019. Por ello, varias han dado pasos hacia su disolución y extinción.

También los auditores públicos lamentan que sólo 21 fundaciones han cumplido la normativa en relación a la obligación de inscribirse en la sección específica del Registro de Partidos Políticos. Incumplen así la Ley Orgánica de Partidos Políticos.

Sobre las aportaciones y donaciones privadas, la fiscalización recoge que ascendieron a 3,6 millones de euros sumando los dos ejercicios analizados. Detectan una tendencia decreciente, ya que en 2017 recibieron 2,7 millones.

Incumplimientos

El Tribunal, en este punto, denuncian incumplimientos como donaciones ingresadas en cuentas bancarias ordinarias al no tener abiertas cuentas específicas al efecto; donaciones procedentes de personas jurídicas sin aportar el acuerdo del órgano social competente; entregas de efectivo resultantes de convenios de colaboración no notificadas al Tribunal de Cuentas; y donaciones de personas jurídicas que no han sido notificadas al Tribunal de Cuentas en el plazo de tres meses desde su aceptación.

El total de subvenciones públicas percibidas por las fundaciones y entidades políticas ascendió a 3 millones al año aproximadamente. En los casos en los que de la revisión se han observado gastos no subvencionables, se pondrá en conocimiento de los ministerios u organismos concedentes de las subvenciones a efectos de solicitar el correspondiente reintegro.

Transparencia

En lo referente a las obligaciones de transparencia, un total de 24 fundaciones y 7 entidades no habían publicado en su web las cuentas anuales, ni las conclusiones del informe de auditoría, en contra de lo dispuesto en la normativa vigente.

El Pleno del Tribunal formula un total de siete recomendaciones, entre las que figura el establecimiento de un umbral de ingresos mínimo para que las fundaciones y demás entidades deban someterse obligatoriamente a auditoría externa.

También recomienda exigir, como requisito para concurrir a las convocatorias de subvenciones públicas para fundaciones, la inscripción obligatoria de ellas en la sección específica del Registro de Partidos Políticos.

Además, el Tribunal pide ajustar las actividades económicas de las fundaciones y entidades y elaborar un plan de saneamiento con objeto de alcanzar el necesario equilibrio patrimonial, en caso de presentar una situación patrimonial negativa. Este extremo sería de especial aplicación en las dos grandes fundaciones del PSOE que están contra las cuerdas en materia contable.