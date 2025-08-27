La evolución de los incendios forestales en España ha sido favorable en las últimas horas y son menos los focos activos, 13 actualmente en situación operativa 2, pero aunque la situación meteorológica será más favorable para la extinción en las próximas horas, las llamas en algunas zonas siguen avanzando y están surgiendo reproducciones.

Según los datos del Comité Estatal de Coordinación (Cecod) contra los incendios, recogidos en un comunicado, un total de13 siguen en situación operativa 2, en su mayoría en Castilla y León (León y Zamora) con nueve de ellos; a continuación está Asturias, con 3, y Galicia con uno, que afecta a Orense y Lugo.

De esta forma, según los datos facilitados, la evolución general de los incendios activos ha sido favorable. La situación del incendio forestal de Yeres (León) es de completa estabilidad.

El desplome de temperaturas y el considerable incremento de humedad durante el arco nocturno en el incendio de Cangas de Nárcea/Somiedo (Asturias) ha evitado nuevas reproducciones y no se presenta llama activa.

El avance del frente de llama en el incendio de Igüeña (León) es lento sin afectar a localidad alguna. El incendio de Barniedo de la Reina (León) no ha sufrido reproducciones durante la noche y se mantiene la defensa del Camping el Cares y la vigilancia sobre el Puerto de Pandetrave.

El incendio de Porto (Zamora) continúa activo, es prioritaria la defensa de la localidad de San Ciprián y se mantiene la vigilancia en el municipio de Losadilla. El esfuerzo principal en el incendio de Garaño (León) es el de perimetración para evitar nuevas reproducciones.

El salto del incendio de Pobra de Brollón (Lugo) al sur del río Sil ha sido controlado, aunque se siguen produciendo algunas reactivaciones que pudieran afectar a localidades próximas.

Avance de los incendios

El avance inicial con gran virulencia del incendio de Degaña e Ibias (Asturias) fue contenido por los cortafuegos y los trabajos se centran en sofocar las reproducciones que se están produciendo. Las condiciones meteorológicas esperadas durante las próximas horas serán favorables para la extinción de los incendios.

En cuanto a la Unidad Militar de Emergencias será desplegada hoy en ocho de los incendios activos.

Por su parte, la Policía Nacional y Guardia Civil se centran en la protección de las poblaciones confinadas, así como en la evacuación o realojo en aquellos puntos en los que surge o desaparece riesgo para la ciudadanía. Desde el inicio del episodio, se han evacuado a más de 35.600 personas.

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias coordina la incorporación de medios autonómicos a las labores de extinción. En este contexto, este miércoles se desplegarán 7 helicópteros y 6 aviones-cisterna; 17 equipos de bomberos; 42 camiones y vehículos de extinción; 22 vehículos auxiliares; 3 equipos de drones; 1 bulldozer, y 10 equipos de apoyo auxiliar.

En cuanto a medios europeos, hoy se desplegarán en incendios activos, por un lado, un helicóptero de República Checa, otro de Eslovaquia y dos de Países Bajos, todos ellos en León; por otro, un equipo de bomberos y vehículos de Alemania, en Zamora, y otro equipo de bomberos de Rumanía, en Galicia.