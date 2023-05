Toni Nadal participará en la campaña electoral del Partido Popular. El tío y ex entrenador del tenista Rafa Nadal fichó en el mes de marzo por Reformismo21, la Fundación del PP que Alberto Núñez Feijóo ha querido relanzar tras su llegada a la séptima planta de Génova 13. Toni Nadal participará este próximo jueves en un coloquio junto al líder popular y a José Luis Martínez-Almeida en el que se abordarán temas sobre Educación, Valores y Liderazgo. De esta manera, Toni Nadal no limita su presencia a las actividades de la Fundación Reformismo21, sino que prestará su imagen, de manera activa, a la campaña del PP. Su debut en política se dará un entorno en el que el ex entrenador se encuentra especialmente cómodo: la Ciudad de la Raqueta de Madrid.

Toni Nadal es una de las personalidades mejor valoradas por los españoles. La mayoría, gracias al trabajo que ha realizado durante tantos años junto a su sobrino Rafa Nadal, consideran al ex entrenador del manacorí un ejemplo de deportividad y de valores. Actualmente, tras dejar de asesorar a Rafa Nadal, Toni Nadal es consejero de la Fundación popular Reformismo21 y es el actual director técnico deportivo de la Rafa Nadal Academy.

Como entrenador, ha cosechado junto a Rafa Nadal el palmarés más exitoso de la historia del circuito internacional de tenis: 74 torneos en total, de los que 16 han sido Gran Slam (10 Roland Garros, tres US Open, dos Wimbledon y un Australian Open).

Reformismo21

Desde el Partido Popular consideran que es el momento de «salir de las trincheras». Por ello, los populares han puesto en marcha Reformismo21. «A la fundación vendremos con papel y bolígrafo para recoger todas las sugerencias y las críticas de los expertos que componen el equipo. Escucharemos todo lo que quieran aportar y concentramos este gran caudal de civismo no para el bien del partido, sino de España. El capital más valioso de un país está en la sociedad. Es ahí donde surge el conocimiento aprovechable», explicó Núñez Feijóo durante la presentación del proyecto.

El objetivo de esta fundación, según los populares, es «atraer talento y experiencia» y dar «valor añadido a la política en general y al PP en particular». Entre sus integrantes están los ex ministros Fátima Báñez y Ramón Escolano, así como el entrenador Toni Nadal, actual director técnico deportivo de la Rafa Nadal Academy, entre otros.

La fundación rebautizada en la etapa de Pablo Casado como Concordia y Libertad, ha pasado a llamarse Reformismo21. El PP pretende dotar a esta entidad de los valores reformistas que tanta prosperidad han traído, según Alberto Núñez Feijóo. «Los mejores periodos de los países avanzados han coincidido con los periodos reformistas, eso es lo que queremos ser. Reformistas. Valorar el presente, pero teniendo en cuenta la cadena de esfuerzos que vienen de lejos».

Desde el PP ponen el foco en el imperante revisionismo que se ha instaurado en España. «Actualmente, impera la arrogante presunción de que todo lo que hicieron nuestros abuelos está mal hecho. Nosotros, por respeto, gratitud y convicción queremos respetar ese legado. Pero el reformismo no es inmóvil. Todo lo que está llamando a perdurar se necesita reformar», anunció Alberto Núñez Feijóo durante la puesta de largo de Reformismo21.