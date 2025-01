Un tiktoker recibe amenazas tras anunciar su intención de ser alcalde en Gerona: «Se te raja la cara»

El tiktoker Gerard Ortega ha interpuesto una denuncia ante los Mossos d’Esquadra tras haber recibido varias amenazas de muerte después de anunciar su intención de presentarse a la alcaldía de Blanes (Gerona) para los próximos comicios del año 2027. «No sabes dónde te has metido ten cuidado cuando salgas de casa. Eso de andar tranquilo por allí se te ha acabado. En Blanes no hay miedo a la policía se te raja la cara y pa casita», escribe un usuario.

OKDIARIO se ha puesto en contacto con el afectado quien sospecha que las amenazas provienen de personas extranjeras. «Todo apunta a gente de otra nacionalidad. Estoy ganando repercusión y me consta que estoy molestando», ha dicho Ortega quien en uno de sus videos denuncia que no todos los inmigrantes se integran.

«Esto es una vergüenza. Esto debe de acabar, las calles de Blanes tienen que ser seguras. Esto se dice y no pasa nada. Hay que ser claros, hay que ir con la verdad por delante», decía el tiktoker en uno de sus videos sobre el problema migratorio en el municipio catalán.

Precisamente, una de las amenazas recogidas en la denuncia fue proferida por un internauta en cuyo perfil porta una bandera de Marruecos: «Tu Gerard me estás empezando a tocar la polla con esto de ser alcalde. Cuando hablas mucho y luego no haces nada. Cuando te pille te vas a enterar y como no cumplas tus mierdas que salen de tu sucia boca».

Otro le advierte de que le están buscando por el municipio. «Tu que vas a ser alcalde si eres el hazmerreir del pueblo. Tranquilo Gerard que ya te están buscando amigo, escóndete bien, tic tac».

Ante estas amenazas Gerard Ortega ha reconocido que se encuentra inquieto y que teme por su vida al salir a la calle por sólo hecho de denunciar los problemas que ocurren en su municipio. «Cuando salgo miro para todos los lados. Si escucho un ruido me sobresalto», explica.

«No podemos normalizar esto»

Gerard Ortega también ha denunciado estas amenazas a través de sus redes sociales donde ha señalado que no se pueden normalizar este tipo de actitudes y que le han atacado por luchar por sus sueños y «por buscar un Blanes mejor».

«Ayer recibí varios mensajes de cuentas anónimas, y quería hacer esto público no por mi, quiero hacer público los hechos para concienciar cuantos más mejor sobre lo importante que es denunciar una amenaza, y que nunca una amenaza será un juego, por más o menos grave que sean las palabras que te digan. No podemos normalizar esto. ¿Qué hubiera pasado si las amenazas son a un joven que no sabe gestionar sus emociones y hace una locura? Pues eso es importante tomar conciencia de la gravedad que conlleva», ha señalado el tiktoker para acto seguido decir que esto no va de él si no de «tomar conciencia» sobre este tipo de acoso digital.

«Comparte el vídeo para que más personas sean conscientes de que la violencia no es la solución. Como diría Winston Churchill ‘Estoy convencido de que en este día somos dueños de nuestro destino, que la tarea que se nos ha impuesto no es superior a nuestras fuerzas, que sus acometidas no están por encima de lo que soy capaz de soportar. Mientras tengamos fe en nuestra causa y una indeclinable voluntad de vencer, la victoria estará a nuestra alcance’. En 2027 haremos historia», ha asegurado.