Tezanos dice que amigos de «clase media» no dejan a sus niños ver a Feijóo en la tele porque «insulta»

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, sostiene en su último artículo en la revista Temas para el Debate que amigos de «clase media» le comentan que no dejan a sus niños ver al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en televisión porque «insulta». Así lo afirma en el artículo titulado Nuevas encrucijadas y tendencias electorales que aparece en dicha revista de la fundación Sistema, una publicación que recibe subvenciones del Gobierno de Pedro Sánchez.

«Lo que está ocurriendo con Feijóo y su equipo no es únicamente una cuestión de crispación exagerada, sino que determinados sectores de clase media templada están viendo no sólo malas maneras, sino también mala educación. Algo que inquieta a sectores cultos y europeizados de las clases medias», señala el sociólogo de cabecera de Sánchez.

Es aquí cuando Tezanos afirma que «de hecho, personas situadas en estos ámbitos han llegado a comentarme que no pueden permitir a sus hijos pequeños ver libremente determinados espacios informativos en las televisiones porque están plagados de ejemplos de malas maneras, de insultos y tonos broncos».

Junto a ello, el ex miembro de la Ejecutiva de Pedro Sánchez pone en boca de esas amistades esta reflexión: «¿Cómo les vamos a decir luego a nuestros hijos que no se insulta, o no se grita a los demás, o que hay que ser respetuosos con las personas y sus ideas, después de lo que se ve un día sí y otro también en las televisiones?», dice el artículo. Y acto seguido, el propio Tezanos añade: «Y no les falta razón».

Asimismo, el presidente del CIS se refiere a la formación de Feijóo como un «partido propiciador de la crispación y las malas maneras políticas, algo que bastantes españoles ven con prevención, e incluso con temor a que se pueda volver a los climas de confrontación extremista que algunos creíamos que habían sido definitivamente desterrados de la vida política española», esgrime.

Además, pese a su enésimo patinazo como director del CIS en el pronóstico de las elecciones gallegas, Tezanos se aventura a decir que «las informaciones disponibles en estos momentos indican que el voto conservador está retrocediendo entre los jóvenes, las mujeres, los residentes en entornos urbanos y entre sectores de las clases medias ilustradas».

«Sectores -prosigue Tezanos- en los que el PP de Feijóo, al margen de lo ocurrido en Galicia, es visto como un partido demasiado escorado hacia la derecha, y bastante involucionista y negativo en lo concerniente a los derechos y oportunidades de los jóvenes, de las mujeres y de los sectores más débiles de la sociedad».

Así, el gurú de Sánchez vuelve a cargar una vez contra el principal partido de la oposición pese a ocupar un puesto en la Administración del Estado que exige neutralidad e independencia política. Y lo hace, además, por medio de una revista de su entramado empresarial, que recibe subvenciones del mismo Gobierno central al que pertenece como alto cargo.

«Tabernarios»

Es la misma publicación desde la que arremetió en 2021 contra los hosteleros votantes de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, después de que la presidenta de la comunidad adoptara medidas para no abocarles al cierre por la pandemia. Aquí insultó a la propia jefa del Ejecutivo regional y a «los sectores de la tabernidad» que la apoyan. Ayuso le replicó con el célebre «Hola tabernarios, ¿qué tal lleváis la jornada?», escribió en sus redes sociales.

Se da la circunstancia de que la revista Temas para el debate es una de las publicaciones de la fundación Sistema que preside el sociólogo de Sánchez y que está detrás como administradora de Iniciativas Editoriales Sistema SA. Esta revista, tal y como ha publicado OKDIARIO, ha recibido en los últimos años subvenciones del Ministerio de Cultura. El pasado octubre, el PP de Feijóo registró en el Senado, donde tiene mayoría absoluta, una solicitud de creación de una comisión de investigación sobre las manipulaciones de Tezanos en los sondeos en el CIS y su chiringuito empresarial, que incluye dicha revista.

En otro pasaje de su artículo, pese a fracasar en su pronóstico sobre las elecciones gallegas del pasado 18 de febrero (quitó 5 puntos al PP y engordó en 4 al PSOE), este militante socialista durante décadas se justifica así tras su enésimo patinazo: «Un auténtico profesional de la Sociología tiene que saber siempre que no debe aspirar más que a una aproximación relativa a unas realidades sociológicas complejas que están abiertas y que se encuentran sometidas hasta el último momento a variaciones (cada vez más votantes posponen su decisión a los últimos momentos) y a márgenes estadísticos de error», sentencia Tezanos.