Testimonios de la tragedia en el Medusa Festival: «Nos hemos salvado por un minuto»

La tragedia del Medusa Festival de Cullera (Valencia) ha provocado una gran conmoción, especialmente entre los asistentes al evento, una de las mayores citas de música electrónica del país. Un joven de 22 años ha muerto y al menos 40 personas han resultado heridas de diversa consideración, tres de ellas con politraumatismos graves, al derrumbarse en la madrugada de este sábado parte del escenario a consecuencia de las fuertes ráfagas de viento, según ha informado el 112 GVA.

«La decisión de ir a por agua a las barras nos ha salvado por un minuto de que se nos caiga una estructura encima. De locos. Jamás había vivido algo así en un festival», ha relatado uno de los asistentes.

Otro coincide: «He estado a 1min de posiblemente morir, no tiene sentido que las estructuras de un festival tan grande como el Medusa no soporten un viento fuerte». «Literalmente podríamos haber sido cualquiera las 70.000 personas», ha lamentado.

