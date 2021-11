El testaferro de Podemos y administrador único de la filial española de la chavista Neurona, Elías Castejón, se excusa ante el juez Juan José Escalonilla que investiga el desvío de 363.000 euros de los fondos públicos a la consultora mexicana. El magistrado sospecha que no se llegaron a realizar los supuestos trabajos para los que se destinó el dinero. Entre varios motivos destaca que el borrador del contrato de prestación de servicio firmado por Podemos y la filial de la consultora está fechado el 27 de febrero de 2019; esto es un mes antes de que se constituyera la sociedad Neurona Comunidad SL en el pueblo sevillano de Carmona el 19 de marzo de ese año. En un escrito remitido al magistrado este jueves, al que ha tenido acceso OKDIARIO, el testaferro Castejón asegura que se trata de un error en la fecha. Lo mismo que argumentó el podemita Juan Carlos Monedero que también “se equivocó”, supuestamente, en la elaboración de su factura creada a ad hoc para cobrar 26.200,31 euros del chavismo.

El juez Juan José Escalonilla tiene «indicios racionales» de que los supuestos trabajos realizados por la consultora chavista Neurona para Podemos no existieron en su totalidad o no fueron realizados por dicha empresa. Por ello, el instructor ha encargado nuevamente un peritaje a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Los agentes ya manifestaron en su último informe que no han hecho una valoración en la relación calidad-precio de estos trabajos porque, manifestaron, «no compete a esta unidad determinar el valor obrante de los archivos».

El titular del Juzgado de Instrucción número 42 explica que los únicos trabajos «llevados a cabo en efecto» se circunscriben «a la realización de 48 vídeos para su publicación en la red social Facebook en base al previo trabajo de estrategia de segmentación». OKDIARIO ha podido visualizar estos vídeos que destacan por su baja calidad y corta duración –algunos de ellos no superan los 15 segundos–. Fuentes consultadas por este periódico señalan que resulta «exagerado» que estos archivos tengan un valor de 6.000 euros por cada uno. Este periódico muestra algunos de los cutre-vídeos entregados por Podemos para justificar el desvío de 363.000 euros de los fondos públicos a la consultora chavista.

El partido de extrema izquierda argumentó al juez que «los servicios contratados no consistieron únicamente en la elaboración de vídeos, sino que el trabajo desarrollado fue de carácter multidisciplinar en todas las áreas que requiere un equipo electoral». Sin embargo, el Tribunal de Cuentas le dio un rapapolvo y contestó que no lo consideraba un gasto electoral, puesto que no se trataba de un trabajo de consultoría al «tener como objetivo la elaboración de las líneas de campaña, la estrategia y el análisis de candidatos y la producción de material de carácter electoral».