Dado que Podemos se ha negado a facilitar al juez las contraseñas de su perfil en Facebook para verificar si la consultora Neurona publicó mensajes en la campaña electoral -pretende chequear si trabajadores de la consultora chavista publicaron mensajes en la campaña electoral del 28-A de 2019-, el titular del Juzgado de Instrucción 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, dio un plazo de cinco días para que los morados autoricen el acceso a dicha red social. En una providencia dictada el pasado 2 de noviembre, dentro de la causa que investiga un presunto delito de malversación, el juez explica que ha recibido un oficio de la Unidad de Ciberdelincuencia, de la Sección Redes, en el que se le comunica que el acceso a esa red social facilitado en julio «no resulta suficiente para la obtención de los datos requeridos», por lo que les insta a hacerlo en el plazo antes citado.

La respuesta de Podemos representa un intolerable desafío a la acción de la justicia que podría ser constitutivo de un delito de obstrucción, pues apela alegremente a su «derecho a no colaborar» para no cumplir el mandato del juez. Que Podemos apele al derecho a no colaborar con la Justicia es sencillamente surrealista, porque ese derecho que invoca para pasarse por el arco del triunfo la orden del juez no existe. Es más, el artículo 118 de la Constitución deja bien claro que «es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces, así como prestar la colaboración requerida por estos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto». Podemos tiene derecho a discrepar de las resoluciones de su señoría, pero nunca a inventarse un sedicente derecho a la desobediencia judicial. Da toda la sensación de que la formación morada pretende llevar al límite la paciencia del juez Escalonilla para que se vea obligado a tomar decisiones mucho más drásticas. Lo que busca -muy chuscamente, por cierto- es arrogarse la condición víctima de una supuesta cacería judicial. Y es que, acorralado, a Podemos le falla la Neurona. Natural.