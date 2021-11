La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha detectado en su último informe incorporado al caso Neurona, al que ha tenido acceso OKDIARIO en exclusiva, que Podemos pagó a la consultora chavista 363.000 euros de los fondos electorales por 57 archivos. Es decir, a 6.000 euros por cada pieza. Los agentes han analizado el material electoral que la formación de Pablo Iglesias utilizó para la campaña de las elecciones generales del 28 de abril de 2019. Para ello, los investigadores han examinado el chat de Telegram en el cual los empleados de los morados detallaban los vídeos, fotografías y documentos que publicarían posteriormente en las redes sociales.

En las conclusiones de dicho informe, los policías destacan: «En la conversación mantenida entre Carlos Portillo y Karín de los Ángeles a través de la aplicación de mensajería de Telegram, fueron enviados o reenviados en total 57 archivos, de los cuales 48 son vídeos, 7 son fotografías, además de dos documentos en formato pdf. Enviados todos ellos en un marco temporal comprendido entre 10 y el 23 de abril de 2019, ambos inclusive».

Los agentes no valoran en su informe la relación calidad-precio de estos trabajos realizados supuestamente por Neurona porque, manifiestan, «no compete a esta unidad determinar el valor obrante de los archivos». Sin embargo, OKDIARIO ha podido visualizar estos vídeos que destacan por su baja calidad y corta duración –algunos de ellos no superan los 15 segundos–. Fuentes consultadas por este periódico señalan que resulta «exagerado» que estos archivos tengan un valor de 6.000 euros por cada uno. Este periódico muestra algunos de los cutre-vídeos entregados por Podemos para justificar el desvío de 363.000 euros de los fondos públicos a la consultora chavista.

El partido de extrema izquierda argumentó al juez que «los servicios contratados no consistieron únicamente en la elaboración de vídeos, sino que el trabajo desarrollado fue de carácter multidisciplinar en todas las áreas que requiere un equipo electoral». Sin embargo, el Tribunal de Cuentas le dio un rapapolvo y contestó que no lo consideraba un gasto electoral puesto que no se trataba de un trabajo de consultoría al «tener como objetivo la elaboración de las líneas de campaña, la estrategia y el análisis de candidatos y la producción de material de carácter electoral».

La UDEF también señala en su informe que «en el chat de Telegram, a través de la cadena de transmisión de archivos creada, Carlos Portillo envía 8 archivos y reenvía otros 34 más que recibe de usuarios que se identifican en esta aplicación de mensajería con los nombres de Liz Valdés, Carlos Alcázar, Jezs Lora, Martín Moya y Orlando González». Añaden: «No se ha podido confirmar el vínculo existente laboral, si lo hubiere, entre estas personas, desplazadas a España, y Neurona».

Monedero en la diana

La Policía también ha detectado vídeos de la consultora chavista Neurona para Juan Carlos Monedero que Podemos encubrió como trabajos electorales y entregó al juez Juan José Escalonilla. En el grupo de mensajería, utilizado por los trabajadores podemitas durante la campaña electoral para comunicar qué material se publicaría en las redes sociales, se han hallado 22 vídeos que están desarrollados en un proyecto denominado «Juan Carlos Money.prproj», una denominación que –según otros escritos de los investigadores–»podría corresponder a Juan Carlos Monedero». Además, hay que tener en cuenta que el ideólogo podemita no fue candidato en las elecciones generales del 28-A y, por tanto, según las fuentes consultadas, resulta incomprensible que la consultora chavista realizase trabajos para él.

Los agentes apuntan que «en relación a los documentos en formato pdf» enviados en el grupo de Telegram, realizados supuestamente por Neurona, «cabe señalar que una vez que han sido puestos en concordancia con los archivos aportados (al juez), ninguno de los enviados (por Telegram) han sido hallados».

Por tanto, la UDEF concluye que «si analizamos detenidamente lo expuesto, nos encontramos con diversos datos objetivos que evidencian la existencia de ciertas discrepancias entre el producto entregado en la memoria de almacenamiento masivo y lo analizado en el chat de Telegram como, por ejemplo, la distinta denominación de alguno de los archivos y otros, bien sean videográficos, fotográficos y documentales, no constan en la memoria de almacenamiento masivo».