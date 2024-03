Un teniente coronel sorprende cantando ‘The Impossible dream’ durante una entrega de premios

El teniente coronel, Manuel González, interpretó el pasado viernes una canción durante la entrega de unos premios de las Fuerzas Armadas. Se trataba de la entrega XI Premio Soldado Idoia y la sede del Ministerio de Defensa fue la encargada de acoger la entrega de los premios que rindieron homenaje a la primera soldado fallecida en zona de operaciones.

El objetivo, según indica la página web de Moncloa, es que se «visibilice» dentro y fuera de la institución militar el trabajo que desarrollan las mujeres militares a lo largo de su carrera profesional. A este acto acudió la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha sido la encargada de hacer entrega de este premio a la comandante del 45 Grupo de las Fuerzas Aéreas, Lourdes Losa. Una mujer con amplia experiencia como piloto de aeronaves militares.

Pero el momento cumbre de la ceremonia llegó cuando el teniente coronel se dispuso a interpretar una versión de la canción de Andy Williams: The Impossible Dream. Este instante se ha viralizado en las redes sociales, donde los internautas no han tardado en comentar este suceso. «A lo mejor cantando ahuyenta al enemigo» o «A una guerra no sé, pero a un karaoke…».

Manuel González es Teniente Coronel es profesor de Geopolítica en el área de Relaciones Internacionales, Concienciación Cultural, Mapa de Religiones, Islam y Conflictos Religiosos del Departamento de Estrategia y Organización de la Escuela de Guerra del Ejército.

No es la primera actuación

Esta no era la primera vez que Manuel González se pone delante de un micrófono para cantar, ya que el pasado mes de diciembre cantó en el Concierto de Navidad del Museo del Ejército junto a la soprano Gema Castaño. El acceso fue libre y gratuito hasta que se completó el aforo y se efectuó por la puerta principal del Museo del Ejército, en calle de la Paz.

Hoy, a las 19:00 el 🏛️@MuseoEjercito en #Toledo acoge un 🎼 concierto de Navidad de la Unidad de Música de la Academia de Infantería, acompañando a las voces del teniente coronel Manuel González y la soprano 🎶 Gema Castaño.

Además, el pasado mes de julio el teniente coronel volvió a interpretar una pieza musical en el homenaje a los heridos en acto de servicio. Durante el acto se interpretaron dos canciones: No importa la distancia, y Resistiré, nuevamente con la voz de Gema Castaño y acompañados por la Unidad de Música del Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey nº 1. «Claro que resistiréis, porque tenéis madera de héroes», les dijo la ministra Robles, aludiendo a la popular canción que interpretó el militar junto a la soprano.