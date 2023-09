Temor en Ferraz a la foto hoy de barones aún con poder como Page y Lambán junto a González y Guerra

No es únicamente la presentación de un libro. Aunque el acto formalmente está convocado así. La presencia en un mismo espacio de Felipe González y Alfonso Guerra treinta años después, en plena tormenta en un PSOE resignado a ceder a todas las exigencias del separatismo para seguir en el poder, ha convertido el acto de este miércoles en el Ateneo de Madrid en una prueba de fuego para el liderazgo de Pedro Sánchez. Las presiones de Ferraz para evitar la presencia de cargos institucionales y orgánicos actuales no ha surgido el efecto deseado. Y como mínimo dos barones del PSOE, un presidente autonómico, Emiliano García-Page, y un secretario general, Javier Lambán, estarán entre los asistentes. Hay preocupación por lo que pueda pasar y por cómo Ferraz «tenga que actuar». Pues en la dirección del partido entienden que «según que críticas por parte de quien, podrían constituir una deslealtad reiterada».

El acercamiento de dos de los barones del PSOE más críticos de la dirección, pero que por el cargo que representan siguen moderando sus discursos, a un González y un Guerra que como otros históricos no se muerden la lengua, genera incertidumbre en la dirección federal. A nadie se le escapa que la voluntad de Sánchez de ceder la amnistía a los partidos independentistas y la reciente expulsión de Nicolás Redondo Terreros, por mostrar públicamente sus discrepancias, han generado un caldo de cultivo propicio para que se vislumbren cada vez más las diferencias entre el viejo y el nuevo PSOE. Entre los históricos que promulgaron la Constitución y los que están dispuestos a exprimirla a cambio de seguir mandando.

Además de los barones Page y Lambán, que ya han confirmado su asistencia, no se descarta la presencia de algún otro cargo orgánico o institucional actualmente en activo en el PSOE. Este periódico ha tratado de confirmar con algunos de ellos su intención de acudir, pero han dejado la decisión en suspense. Quienes sí estarán serán Redondo Terreros, los ex ministros José Luis Corcuera y Rosa Conde o el ex secretario general de la UGT Cándido Méndez. Todos ellos claramente contrarios a la estrategia de acercamiento de Pedro Sánchez a los partidos independentistas. Un buen conocedor del PSOE de antaño y el actual asegura en conversación informal con este periódico que «no he visto nunca un riesgo de ruptura tan grande del partido como este». La posibilidad del divorcio definitivo es real.

El papel que juegan en la actualidad ambos ex dirigentes socialistas genera múltiples opiniones en la formación con sede en Ferraz. Mientras el ex alcalde de San Sebastián y ex diputado socialista Odón Elorza ha pedido a Sánchez que haga un gesto de distensión, y se acerque al expresidente del Gobierno, el líder del PSOE vasco, Eneko Andueza, ha hablado de él y Guerra como personas con «mucho ego» que «airean sus desavenencias» en lugar de estar «apoyando las siglas». Tal como ha revelado este miércoles OKDIARIO Ferraz ha encendido también el ventilador contra el que fuera secretario general, con múltiples críticas vertidas contra González a través de las redes sociales de cargos orgánicos e institucionales que atacan a su figura.