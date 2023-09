La dirección del PSOE ha colocado a dos de sus históricos más reseñables en el disparadero con una acción de la que está al corriente Pedro Sánchez. Felipe González y Alfonso Guerra, ex presidente y ex vicepresidente del Gobierno, son hoy dos figuras especialmente incómodas para los dirigentes actuales del Partido Socialista. Tanto por sus críticas a las decisiones que toma Sánchez como por sus flirteos con otras formaciones políticas. Por eso, con la autorización del secretario general, varios cargos orgánicos e institucionales del PSOE han empezado a cargar contra Felipe González y Alfonso Guerra. Con ataques especialmente duros, por «prestarse al juego de nuestros adversarios».

Algunos cargos orgánicos como el presidente del PSOE de Andalucía, Manuel Pezzi, han aprovechado sus redes sociales para cargar contra dos de sus compañeros de partido. «Me extraña mucho que mis amigos (desde hace 60 años!) Felipe y Alfonso se presten al juego de nuestros adversarios de siempre, acudiendo a sus foros y dejándose dar golpecitos en la espalda», denunciaba la mano derecha de Juan Espadas.

También cargos institucionales han aprovechado sus canales personales para transmitir su opinión sobre Felipe González y Alfonso Guerra públicamente. Es el caso de la diputada ibicenca Sofía Hernanz -secretaria de la Mesa del Congreso en la pasada legislatura y muy cercana a Sánchez-, el Presidente de la Federación de Municipios de Madrid y portavoz del PSOE en Arganda del Rey, Guillermo Hita, o una alcaldesa histórica del municipio leonés de Murias de Paredes Carmen Mallo -en este caso en un diario digital de León-.

Hernanz escribía en las últimas horas que «en 1996 me incorporé como militante al PSOE. No eran tiempos fáciles para el partido. La prensa de derechas acosaba ferozmente a Felipe González y pensé que era el momento. 27 años después yo sigo en el mismo sitio, la prensa de derechas sigue en el mismo sitio… Felipe González no».

