El ex vicelehendakari y ex ministro de la Presidencia con José Luis Rodríguez Zapatero, Ramón Jáuregui, no se cree el perdón fingido del coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi. «La izquierda abertzale nunca va a acabar reconociendo que matar estuvo mal», ha asegurado Jáuregui en alusión a la declaración que realizó Otegi con motivo del décimo aniversario del fin de la violencia de la banda terrorista ETA.

«Hay tacticismo en sus declaraciones. La izquierda abertzale nunca va a acabar reconociendo que matar estuvo mal, que la lucha armada fue una opción, no solamente perniciosa moral, sino también políticamente errónea. Que despreciaron las oportunidades que la democracia, el autogobierno y la voluntad del pueblo vasco y la democracia española tenían por construir un país distinto», ha asegurado el ex dirigente socialista este miércoles en una entrevista concedida a RNE.

Arnaldo Otegi fingió el pasado lunes su arrepentimiento para así lograr sacar a los pocos etarras que quedan en prisión. El dirigente proetarra quiso mostrar su «pesar y dolor por el sufrimiento padecido que nunca debió haberse producido» pero sin llegar a condenar a la banda terrorista ETA. Este miércoles Otegi ha revelado sus verdaderas intenciones: «Tenemos a 200 presos en la cárcel y si para sacarlos hay que votar a favor de los Presupuestos, pues votamos. Así de alto y de claro os lo digo».

Ramón Jáuregui ha señalado que a la izquierda abertzale le falta reconocer que «la lucha armada nunca fue necesaria» y que su gran error fue «combatir a sangre y fuego la democracia, el autogobierno, el pluralismo y al pueblo en su conjunto».

En este sentido, también ha lamentado que los medios de comunicación giren «en torno a las declaraciones de Otegi» en vez de conmemorar la importancia que tuvo el fin de la violencia de ETA. «Es penoso que todo el sistema mediático acabe girando en torno a las declaraciones de Otegi en vez de conmemorar la importancia que tuvo el fin de la violencia y la explicación política que tendríamos que dar», ha apuntado.

Su mensaje a los jóvenes

Es por ello que el ex vicepresidente del Gobierno vasco resalta que es importante «combatir» la subcultura de la violencia, su legitimación y la «explicación falsaria» de la historia de ETA para ese proceso de reconsideración que la «propia Batasuna hace del pasado».

Jáuregui apuesta por «construir memoria» para que los jóvenes no puedan legitimar la violencia. «No estoy seguro de que se logre porque la memoria es mucho más de lo que pudo serlo en otros momentos y que todo ocurre a gran velocidad. A veces nos sorprende comprobar que los jóvenes que nacieron hace 15 o 20 años prácticamente no saben nada de toda esta tragedia que vivimos nosotros», ha sostenido.

El ex dirigente socialista ha recalcado que el «elemento nuclear» de la tragedia que sufrió España por el terrorismo de ETA son siempre «las víctimas». «La batalla del relato la ganan las víctimas porque es tan fuerte su presencia, tan verídica y tan dolorosa que es imposible que nadie pueda distorsionar el relato de la verdad», ha zanjado.