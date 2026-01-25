Sílvia Orriols: «La ley del ‘solo sí es sí’ desprotege a las mujeres víctimas de abusos y violencia»

La alcaldesa de Ripoll y líder Aliança Catalana, tiene una guerra declarada al velo islámico y hasta la fecha se ha topado con el resto de partidos, que, desde la oposición, le impiden prohibirlo. Orriols se considera feminista, pero rechaza lo que llama el «feminismo radical y extremo que es defendido por la extrema izquierda». Ni se lo cree, ni piensa comulgar con él. Sí confía, sin embargo, en lograr una Cataluña independiente, tras el fallido intento de Junts y ERC, en 2017. En su opinión, ellos no tenían intención real de proclamar la independencia, pero se vieron obligados por la presión de los ciudadanos.

PREGUNTA.- He observado durante el paseo por su municipio que hay muchas mujeres con velo, bueno, cubriéndose el pelo…

RESPUESTA.- Sí. De eso nos quejamos..

P.- ¿Usted intentó prohibirlo?

R.- Sí, totalmente.

P.- Pero no lo ha conseguido…

R.- Tuve a la oposición, a nivel municipal, para intentar darle la vuelta. Y es evidente que si no tengo una mayoría más amplia difícilmente podré incidir en esta temática. Pero, para que se vea cuán es de hipócrita y de cínica la sociedad en la que vivimos: Ripoll fue proclamada villa feminista por unanimidad del Pleno y, por contra, cada vez, que he presentado una tentativa para erradicar el velo islámico, o para limitarlo dentro de los espacios públicos, los partidos autodenominados progresistas y feministas me han votado en contra. Validan esta fórmula misógina y abusiva contra las mujeres. Es incomprensible.

P.- ¿Pero usted se considera feminista?

R.- Soy feminista, en el sentido de que persigo la igualdad de derechos y de oportunidades entre hombres. Y no este feminismo radical y extremo que se está defendiendo hoy por parte de la extrema izquierda, que lo que intenta es criminalizar al hombre por el simple hecho de haber nacido. En esto, evidentemente ni creo ni comulgo con ello.

P.- Imagino que conoce la ley de Solo sí es sí ¿Qué le sugiere?

R.- Me sugiere que, para poder legislar en contra de los hombres, están desprotegiendo a las mujeres, que padecen violencia y abusos por parte de sus parejas. Y en este sentido, me parece lamentable. Es el cinismo y la hipocresía de unas formaciones que, por un lado, se reivindican feministas y, por otra, a la hora de los hechos y de la verdad, acaban siendo los más machistas y misóginos.

P.- Le ha apartado la política de su vida familiar? Tiene usted cinco hijos…¿En qué le ha cambiado la vida?

R.- Evidentemente, te arrebata muchas horas, porque hay muchas horas de oficina detrás. Si solo fuera diputada sería probablemente diferente, pero lo compagino como alcaldesa de la capital de la comarca del Ripollés y eso, evidentemente, te complica la agenda diaria. Es verdad que puedes estar menos por ellos y que intentas compensarlo con otras fórmulas, pero lo que estás haciendo es por ellos, porque si quieres cambiar el futuro de los catalanes y de Cataluña, de alguna manera es para dejar un mundo mejor a tus descendientes. Se tiene que comprender esta parte. No estás tantas horas con ellos, pero estás luchando por ellos.

P.-¿Cataluña dentro de España no será un mundo mejor?

R.- Nunca, nunca. Con Cataluña libre, toda Europa será mejor.

P.- Pero Cataluña ¿independiente y dentro de la UE?

R.- Depende como sea la UE y lo que decidan los propios ciudadanos, porque no creo que la permanencia o salida de la UE la tenga que decidir un gobernante concreto, sino por referéndum la población civil que tiene la palabra

P.- Pero pueden vetar. España, por ejemplo, o Francia podrían vetar la entrada de una hipotética Cataluña independiente en la UE…

R.- Ahora mismo nos harían un favor si la UE nos vetara. Durante el proceso de independencia, se nos decía como amenaza, «¡Os echarán fuera de la UE!». Pero viendo cómo van las cosas, casi nos hacen un favor.

P.- Sí, ya me ha dicho que era euroescéptica, entonces lo entiendo…

R.- Lo superaríamos, lo superaríamos…

P.- Tras lo ocurrido con el Procés fallido ¿Es posible pensar en la independencia a día de hoy, en Cataluña?

R.- No sólo es posible, sino que es imprescindible hacerlo, porque es la única fórmula que tiene este país para sobrevivir a la globalización que nos amenaza. Tenemos que reavivar este anhelo independentista como sea y rehacernos de esta tentativa fallida de ocho segundos. Es lo que estamos intentando desde Aliança Catalana: volver a seducir a la población civil para reconducirla a este anhelo independentista.

P.- ¿Cómo se puede hacer eso, visto lo sucedido?

R.- Meses después, tras pensarlo mucho, considero que todos aquellos líderes del procés se vieron empujados por la propia dinámica de la población civil a actuar y que por ellos mismos no lo hubieran hecho. Es evidente que no prepararon el terreno, porque no tenían intención real de proclamar la independencia, ni se mantuvieron firmes una vez proclamada. Uno se fue directamente a Waterloo, el otro se entregó a los tribunales españoles…No había una voluntad real de ejecutar y de mantener esta independencia. Nosotros sí que tenemos esta voluntad real y por eso hemos salido a la palestra para reivindicarlo.

P.- Escuché al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que le decía a usted, en un rifirrafe de los que se tienen en el Parlament, que su fórmula no tiene credibilidad y como ejemplo de esa supuesta falta de credibilidad decía que usted es una independentista que pone la bandera española en el Ayuntamiento de Ripoll… (saluda a varios convecinos mientras suenan las campanas de la iglesia de fondo)

R.- Nosotros somos independentistas. Lo que no somos es suicidas. Mientras nos rija la legalidad española no podemos incumplirla, porque eso conllevaría una inhabilitación. Y es, probablemente, lo que pretende el señor Illa y todos nuestros opositores políticos: que nos suicidemos políticamente por un símbolo. Eso no pasará, porque tenemos visión de Estado y muy claro nuestro objetivo.

P.- ¿Cuál es?

R.- No dejaremos que nos inhabiliten políticamente, ni que nos deslegitimen por el simple hecho de tener que colocar forzosamente y por imperativo legal una bandera española. Incumpliremos la legalidad española cuando hayamos vestido una legalidad catalana que nos ampare. Y, de momento, no estamos ante este escenario. Y no llegaremos a este escenario desde la villa condal de Ripoll, sino desde la máxima institución del país que es la Generalitat de Cataluña.

P.-¿Tiene usted un horizonte temporal o no se arriesga a fijarlo, tampoco?

R.- ¿Horizonte temporal es un plazo para hacer efectiva la independencia?

P.- Sí

R.- Evidentemente, no es nuestra voluntad fijar una fecha, ni decir que lo haremos en 24 horas, como se ha dicho por parte de algún político. Primero hay que sentar las bases para que esta independencia sea fiable y para que pueda mantenerse en el tiempo. Y eso, evidentemente, nos tiene que dotar previamente de autosuficiencia energética, alimentaria, ante el eventual boicot que nos producirán algunos países de la UE, por presiones españolas. Tenemos que vestir este escenario que nos permita sobrevivir los primeros meses de la futura independencia. No será rápido, es evidente.

P.- ¿Es usted de las que piensan que la intervención del Rey Felipe VI, tras el 1 de octubre fue una agresión a Cataluña?

R.- Bien… es que vuestro rey, el rey de los españoles, es un Borbón y Cataluña tiene un mal recuerdo de los Borbones, porque han arrasado varias veces Cataluña y han sacrificado a los héroes que combatían por las libertades nacionales. Nada que provenga de esta dinastía borbónica, -aparte de considerar que la monarquía es un sistema absolutamente anacrónico que no debería haber existido- nada que proceda de los Borbones puede ser positivo para Cataluña, ni las declaraciones, ni ninguna de sus actuaciones.

P.- Si usted llega a ser presidenta de la Generalitat. ¿Cuál sería la primera o la primera, segunda y tercera medida con carácter de urgencia que tomaría?

R.- Eso me han preguntado diversas veces y aquí siempre respondo con mucha prudencia, porque del mismo modo que cuando entré en la alcaldía de Ripoll, desconocía un poco dónde estaba, también me pasa con la Generalitat. Cuando eres oposición no tienes acceso a toda la información ni a todo lo que está sucediendo en el territorio. Por tanto, lo primero que se debe hacer, si es que ganas y tienes el poder, es hacerte una idea de dónde estamos, para poder decidir qué hay que priorizar en beneficio de los ciudadanos, no empezar a pegar tiros al aire a lo loco.