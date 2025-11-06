El Tribunal Europeo de Derechos Humanos da la razón a España: no vulneró los derechos de Junqueras

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha sentenciado que España no violó los derechos políticos de Oriol Junqueras, ex vicepresidente de la Generalitat de Cataluña y líder de ERC, por dictar prisión preventiva para él por el procés.

De esta forma, ha rechazado los argumentos de Junqueras, el ex consejero Jordi Turull y el líder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez, que demandaron al Estado español ante el tribunal de Estrasburgo por vulneración de sus derechos políticos y su libertad de expresión.

El TEDH dictamina que la decisión de la Justicia española no fue arbitraria, no violó el derecho a la libre expresión ni buscaba «silenciar» una alternativa política.

«Las autoridades nacionales sopesaron los diferentes intereses en juego de una manera que no puede calificarse de arbitraria y sin menoscabar la libre expresión de la opinión del pueblo», señala el tribunal.

Junqueras, Turull y Sánchez presentaron en 2020 sendas demandas contra España por haber sido enviados a prisión preventiva por el procés, destacando que esto les impidió participar en las elecciones en Cataluña y ocupar cargos.

Además, sostenían que las acciones judiciales contra ellos pretendían «silenciar» una alternativa política e «intimidarlos» para que dejaran la política.

En la demanda aducían que las acciones judiciales en su contra por el procés violaron su derecho a la libertad de expresión (artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos), sus derechos políticos (artículo 3 del protocolo adicional sobre el derecho a elecciones libres y el artículo 18 sobre el derecho a la libertad y seguridad).

En ampliación