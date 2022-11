Sánchez saca a la Guardia Civil de Navarra sin un solo informe técnico que justifique su marcha

El Gobierno de Pedro Sánchez consuma lo que ya era un secreto a voces: la Guardia Civil de Tráfico saldrá de Navarra, tras ceder sus competencias a la Comunidad Foral por exigencia de EH Bildu. Una decisión «política» que no va acompañada de ningún informe técnico por parte del Ministerio del Interior o de la Dirección General de la Guardia Civil que lo avale.

Ya hay fecha para la salida de los agentes de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra. O más bien, ultimátum de los de Arnaldo Otegi: a cambio de aprobar a Sánchez sus Presupuestos Generales del Estado, la cesión de competencias debe hacerse efectiva, caiga quien caiga, antes del 31 de marzo. Así figura en el documento de contrapartidas que ha firmado EH Bildu con el Ejecutivo socialista.

La decisión, como vienen denunciando los guardias civiles desde que comenzó a tomar forma hace ya tres años, no está avalada por ningún tipo de criterio. No hay razones de operatividad, de mejora de servicio ni de ningún tipo. En el Consejo de la Guardia Civil, Interior no ha presentado ni un sólo documento técnico que justifique la decisión de sacarles de Navarra.

«No hay ningún informe técnico que justifique esta medida. La Guardia Civil vuelve a ser moneda de cambio por luchas políticas ante la aprobación de los presupuestos Generales del Estado», denuncian desde la Asociación PRO Guardia Civil (APROGC).

«Traición»

Las asociaciones de la Guardia Civil, que habían puesto pie en pared en este asunto, califican la decisión consumada del Gobierno de Pedro Sánchez de traición. «El Gobierno traiciona al pueblo navarro y pone en riesgo a toda la sociedad. Trocear la seguridad del estado nos deja en riesgo a todos», indican desde APROGC.

Advierten que «quitar competencias a la Guardia Civil en cualquier parte del territorio es anular la eficacia policial en materia de seguridad. Y eso nos perjudica a todos». «Somos un Cuerpo de policía integral, quitarle competencias es como amputarnos un brazo», señalan.

Admiten, además, que «egoístamente estamos mejor fuera de Navarra, estamos en una zona hostil en la que se nos acosa e insulta. Pero no está en el ADN de los guardias civiles arrugarse frente a las amenazas. Nos vamos por intereses políticos que nada tienen que ver con la eficacia policial».

Insisten en que esta decisión carece de informes que la justifique: «¿Dónde están los informes técnicos que justifican tal medida? ¿Nos llevaremos las manos a la cabeza como lo estamos haciendo ahora con la Ley del sí es sí?».

Cesión

Pese a que Pedro Sánchez ha prometido, en distintas ocasiones, que ni estaba pactando ni iba a pactar nada con los herederos de ETA, la formación abertzale ha confirmado su voto a favor a los Presupuestos a cambio de la retirada de la Guardia Civil de tráfico de Navarra antes del día 31 de marzo de 2023 y una inversión de casi cuatro millones de euros en conversión de espacios para la memoria histórica. Así consta en el acuerdo al que ha tenido acceso OKDIARIO.

El punto más destacado de los 10 firmados por el Ejecutivo y Bildu es el número seis. Es el que hace referencia al autogobierno del País Vasco y Navarra. En él, según se recoge en el documento, «se transferirá de manera efectiva, antes de 31 de marzo de 2023, la competencia de Tráfico y Seguridad Vial a la Comunidad Foral de Navarra, convocando para ello la Junta de Transferencias antes de 31 de diciembre 2022, debiendo producirse cuantas reuniones sean necesarias para solucionar los actuales problemas técnicos para la transferencia de la misma». En resumidas cuentas, es la expulsión de la Guardia Civil de tráfico de las carreteras de Navarra.