El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá este jueves con el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, después de que el Congreso de los Diputados exigiera al Gobierno que reconociera al líder de la oposición como vencedor de las elecciones presidenciales en el país sudamericano, tal y como adelantó OKDIARIO.

El líder socialista buscará la foto con el que fuera diplomático venezolano a lo largo de este jueves. La cita, sin embargo, no aparece en la agenda oficial de La Moncloa. El único evento del que Sánchez ha informado es el que tiene a las 12:00 horas de la mañana, en la «presentación de la nueva campaña para el fomento del uso del transporte público». A ese acto asistirá junto con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

Sánchez se hará la foto con González Urrutia a pesar de no reconocerlo como presidente electo. El jefe del Ejecutivo ha vuelto este jueves de su viaje por China y ha solicitado reunirse con el líder de la oposición, aunque sus socios de Gobierno rechazaron esta cita.

El PP impulsó este miércoles la proposición no de ley en el Congreso para la «defensa de la democracia en Venezuela» y con la finalidad de reconocer «la victoria de Edmundo González», que ahora se encuentra en España después de que el Gobierno le haya concedido asilo político, pero no como el presidente electo de Venezuela. PP, Vox, PNV Coalición Canaria y UPN votaron a favor de la propuesta, mientras que el PSOE, Sumar y el resto de formaciones, en contra. Sólo hubo una abstención, la de José Luis Ábalos. Junts no participó en la votación, debido a que sus diputados han abandonado el hemiciclo para volver a Cataluña a participar en las movilizaciones separatistas convocadas con motivo de la Diada.

«Posición clara» del Gobierno

Desde el Gobierno sostienen que Moncloa siempre mantuvo una «posición clara» desde que se celebraron las elecciones presidenciales en Venezuela el pasado 28 de julio, que es la que comparten los socios de la Unión Europea. Dicha posición, recordó Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, pasa por solicitar la publicación de las actas oficiales para poder comprobar los resultados y quién es el ganador legítimo de los comicios y en consecuencia el próximo inquilino del Palacio de Miraflores.

Edmundo González llegó a España el pasado domingo después de que resultase vencedor de los comicios presidenciales en Venezuela, tras las represalias y amenazas del mandatario venezolano, Nicolás Maduro. El político chavista llevó a cabo un pucherazo electoral apoyado por el órgano cotrolado por el régimen, el Consejo Nacional Electoral (CNE). Ni la Unión Europea ni Estados Unidos reconocieron los resultados que defendía Maduro sin presentar las más mínimas pruebas.

La persecución contra González se materializó con la orden de detención emitida por la fiscalía chavista el pasado 3 de septiembre. Un tribunal lanzó dicha orden siguiendo las instrucciones del régimen que encabeza Nicolás Maduro.