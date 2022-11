El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, sigue perdiendo poder orgánico. Pese a resistir en la última purga que hizo Pedro Sánchez en la dirección, ya que se negó a dimitir y echarlo era la evidencia de unas tensiones con Adriana Lastra que negaron en todo momento, sus funciones se van diluyendo. Tras ponerle un adjunto, para vigilar todos sus movimientos, ahora Sánchez le retira el control y la interlocución sobre los barones para entregárselo a su gabinete en Moncloa. En concreto al recuperado Paco Salazar, hoy número tres de su equipo más cercano.

Aún retirándole esas funciones, las más importantes para el secretario de Organización de un partido, Sánchez le confiará la dirección de la campaña de las autonómicas y municipales de mayo. Aunque su responsabilidad será más aparente que real. Él será el director y las principales decisiones se tomarán desde el Palacio de La Moncloa. Desde su gabinete. Con Óscar López, Antonio Hernando y Salazar a la cabeza. El viejo PSOE al rescate del nuevo PSOE.

El objetivo de todas estas decisiones, que podrían parecer incongruentes entre sí, no es otro que el de «desgastar a Santos Cerdán». Así lo reconocen en el entorno del presidente. Si los malos pronósticos electorales se cumplen en mayo, Sánchez tendrá los argumentos que necesitaba para destituir a su secretario de Organización, convirtiendo al navarro en «la cabeza de turco» para que la crisis en la que se puede sumir el partido no le afecte a él. Una suerte de paragolpes. Pues se juega la reelección en las elecciones generales previstas para diciembre de 2023.

Caída

La caída en diferido de Santos Cerdán empezó oficialmente tras los malos resultados de las elecciones en Andalucía -que dirigió él mismo-. Aunque el detonante de ese fracaso electoral se remonta al congreso federal de octubre del año pasado. El diputado navarro «tiene muchas ansias de poder» desde que sustituyó a José Luis Ábalos tras su dimisión. Y ahí chocó con la hasta el verano mujer fuerte del PSOE Adriana Lastra.

La vicesecretaria general y el secretario de Organización «mantenían una lucha a prueba de puñal sin disimular», aseguran fuentes de Ferraz. Y aunque tras la dimisión de Lastra Sánchez intentó forzar la de Cerdán, no lo logró. Al alegar la diputada asturiana motivos personales y de salud, derivados de su embarazo, el presidente no quiso destituir entonces al número tres del partido para no reconocer los motivos reales tras la salida de Lastra.