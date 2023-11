Sánchez prepara otro Gobierno mastodóntico: Sumar exige tener al menos 5 ministerios

El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez seguirá siendo uno de los más mastodónticos de la historia. Rehén de sus socios de Sumar, que no aceptan menos de los cinco ministerios que Unidas Podemos tenía hasta ahora, Sánchez diseña un gabinete con alrededor de una veintena de ministros -en la actualidad hay veintitrés-. Su intención era reducir carteras tras las críticas de la primera coalición.

A falta de una reunión formal entre Sánchez y Yolanda Díaz, que según fuentes de presidencia consultadas por este periódico se podría celebrar este viernes por la tarde, el presidente electo trabaja en un equipo amplio y con mucho peso político. De los actuales ministros, explican las mismas fuentes, «repetirán muy pocos». Aunque los que se quedan son muy cercanos a él.

Yolanda Díaz, que seguirá ostentando una de las vicepresidencias y el Ministerio de Trabajo, seguirá siendo la cara más visible de Sumar en el futuro Ejecutivo. Junto a ella, en nombre de su espacio político, Sánchez prevé dar entrada a Ernest Urtasun (Cultura), Mónica García (Sanidad) y Sira Rego en un ministerio de nueva creación (Infancia y Juventud). En todo caso, los nombres no serán elegidos por el presidente. Los elegirá Díaz.

Dos ex dirigentes de Podemos, Nacho Álvarez y Pablo Bustinduy, se disputan la quinta plaza de Sumar en el gabinete ministerial. Si finalmente Sánchez les cede a los de Díaz Industria, Comercio y Turismo -tal como le han pedido-, sería Álvarez el elegido. Si el partido rosa mantiene Derechos Sociales, el encargado de relevar a Ione Belarra sería Bustinduy.

Más allá de los nombres de Álvarez o Bustinduy, que siguen siendo afiliados de Podemos, pero que Belarra no los considera suyos, no se prevé la presencia de ningún ministro morado en el próximo Gobierno. Yolanda Díaz opta por perfiles territoriales y de cierta solvencia -en el caso de Nacho Álvarez está muy bien valorado por parte de los socialistas- para entablar una nueva relación con el PSOE en la que ambas formaciones políticas esperan no caer en las mismas trampas que en el anterior mandato.

El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez

La creación de nuevos ministerios, como el de Infancia y Juventud, son una dificultad añadida para Pedro Sánchez en su voluntad de reducir la estructura ministerial. Por ahora en Moncloa dan por hecho que desaparecerá el Ministerio de Consumo y que los de Ciencia e Innovación y Universidades podría volver a formar parte de una misma cartera. El de la Seguridad Social, que hasta ahora era un departamento único, también podría sumar las competencias a otras.

El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, según explican fuentes gubernamentales, se dará a conocer previsiblemente este sábado por la mañana. Antes, este viernes a las 10, prometerá su cargo ante el Rey en el Palacio de La Zarzuela. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, le ha comunicado la decisión del Parlamento este jueves por la tarde. Tras este formalismo, el monarca firmará su nombramiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 99 de la Constitución, y se publicará en el Boletín Oficial del estado.