La nueva fundación socialista lanzada por Pedro Sánchez para, entre otras acciones, impulsar medidas contra la prensa libre tiene el mismo logo que el partido Proyecto Avanza, fundado por Benigno Blanco, abogado y ex alto cargo del Gobierno de José María Aznar. De esta manera, el PSOE de Pedro Sánchez ha plagiado el logo del partido Avanza, pues la tipografía es calcada. Sólo cambia el color. Mientras la organización democristiana de Blanco empleó el color amarillo, la nueva fundación Avanza lanzada por Sánchez utiliza el blanco con fondo rojo, emblema del PSOE.

El partido Proyecto Avanza -que ya no figura como tal en el Registro del Ministerio del Interior- fue creado en 2017 por Blanco -ex secretario de Estado de Infraestructuras- y tuvo precisamente su sede social en la calle Ferraz, la misma donde se ubica el cuartel general del PSOE. Esta organización de derecha conservadora nació como una apuesta por «el compromiso con la dignidad de las personas concretas, el orgullo por todo lo bueno que nos aportaron nuestros mayores, las libertades de pensamiento, educación y empresa, la lucha contra la exclusión social y la marginación y una política abierta a todos, libre de partidismos excluyentes».

No obstante, no queda ahí la falta de creatividad de los socialistas a la hora de poner en marcha la citada fundación. También el Ayuntamiento de La Unión (Murcia), dirigido por Joaquín Gabriel Zapata (PP), ya usó un logo muy similar al diseñado ahora por el PSOE para su nuevo think tank. En concreto, el alcalde presentado el pasado febrero la imagen La Unión Avanza para ilustrar un proyecto de Agenda Urbana del municipio de La Unión destinado a marcar las acciones a desarrollar de aquí al año 2030 para «lograr un municipio más sostenible, basado en tres pilares fundamentales, el social, el económico y el ambiental», informó el Ayuntamiento.

El regidor del PP manifestó que la letra «v» de Avanza es «un check que acredita los objetivos conseguidos» mientras que las «aes» son flechas que apuntan hacia arriba y que «representan el objetivo que todos queremos, que La Unión avance y podamos lograr todos los proyectos que nos hemos propuesto», expresó Zapata.

🛑Aún estás a tiempo de ayudarnos a diseñar una ciudad mejor para todas las personas de La Unión🛑 La Agenda Urbana del municipio consiste en idear como queremos que sea La Unión. Construyámosla entre todos y mirando hacia adelante, porque La Unión AVANZA https://t.co/H9pa2lcWFH pic.twitter.com/Y6AGXM1Giz — Ayuntamiento de La Unión (@aytodelaunion) February 24, 2024

Por su parte, la nueva fundación Avanza, que nace apadrinada por Sánchez, pretende servir de comité asesor para las políticas de su Gobierno. En su patronato, encabezado por el propio inquilino de la Moncloa, figuran cargos socialistas como Manuel Escudero, su presidente y actual embajador de España ante la OCDE; Hana Jalloul, que ejerce de vicepresidenta y fue secretaria de Estado de Migraciones; la ex ministra de Exteriores Arancha González Laya o la ex presidenta del Congreso Meritxell Batet, entre otros.

Además, cuenta con un «consejo científico» trufado también de cargos socialistas, como Idoia Mendía, que fue vicelehendakari en el gobierno vasco de Iñigo Urkullu y sigue ejerciendo como secretaria de Estudios y Programas del PSOE; Rafael Simancas, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales; César Luena, actualmente eurodiputado y ex secretario de Organización del PSOE, o Magdalena Valerio, ex ministra y ex presidenta del Consejo de Estado, cuyo nombramiento fue anulado por el Tribunal Supremo.

Sánchez presentó este miércoles la fundación Avanza como «guía» para «orientar» sus decisiones al frente del Gobierno. «Aportará conocimiento, análisis, arrojará luz sobre asuntos complejos y más que nunca va a contribuir a desmontar las narrativas basadas en bulos y falsedades», subrayó. Junto a ello, destacó la creación de un «grupo de trabajo» para «abordar los riesgos de la desinformación para la supervivencia de la democracia».

Plan Avanza

Asimismo, cabe recordar que ya existió un Plan Avanza, aprobado por el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Una iniciativa que fue seguido por el Plan Avanza 2 y por su Estrategia 2011-2015 con «el fin de continuar la senda hacia la Sociedad de Conocimiento».

Se da la circunstancia de que el propio Pedro Sánchez hace alusión en su tesis doctoral plagiada a este programa de desarrollo potenciado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en 2004, que tenía como objetivo impulsar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

«El Plan de Internacionalización de la Tecnología fue impulsado en 2005 por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MITYC) a través del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). La previsión inicial de duración fue de tres años pero, finalmente prorrogado hasta el 2011. Bajo el liderazgo del ICEX el Plan contó con la participación de los actores vinculados a la internacionalización de las actividades tecnológicas: Plan Avanza (Red.es), el Centro para el desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), Universidades, CCAA y asociaciones empresariales», recoge Sánchez en su polémica tesis doctoral.