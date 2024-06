Sánchez contra la prensa libre: anuncia un plan para «acabar con la impunidad» de los «pseudomedios»

Pedro Sánchez da pasos para amordazar a la prensa crítica. El socialista ha anunciado este domingo que, en julio, presentará un plan de «acción democrática» para «acabar con la impunidad» de lo que considera «pseudomedios» que, dice, «están financiados en buena parte por gobiernos de coalición de ultraderecha entre el PP y Vox». Sánchez no ha dado aún detalles concretos de dicho plan, aunque su intención es, entre otras cosas, modificar la ley orgánica sobre el derecho al honor y a la rectificación.

El jefe del Ejecutivo ya avanzó este ataque a los medios que publican informaciones comprometidas para su Gobierno tras tomarse los cinco días de «reflexión» sobre su continuidad en La Moncloa. Entonces, lanzó una ofensiva contra la prensa y el Poder Judicial, que ahora prevé detallar en las próximas semanas, en concreto, en plenas vacaciones de verano.

Según Sánchez, existe una desconexión entre la conversación pública y la publicada porque «algunos tratan de crear un ambiente irrespirable», en alusión al Partido Popular y Vox. El socialista acusa a los partidos de la oposición de encabezar lo que llama «máquina del fango» contra su persona. Su ataque coincide con la publicación de informaciones sobre los negocios de su mujer, Begoña Gómez -actualmente imputada por los delitos de tráfico de influencias y corrupción- y su hermano.

Según ha venido avanzando Sánchez, el nuevo plan se basará en la nueva ley de libertad de los medios de comunicación que aprobó en abril el Parlamento Europeo con la que, entre otros cambios, se sabrá quiénes son los propietarios de los medios, su financiación y habrá una «medición objetiva» cuando se otorguen subvenciones públicas a medios.

«Nuestra obligación es consolidar unos medios de comunicación plurales, diversos, con información veraz», ha señalado este domingo, en una entrevista en La Vanguardia, en la que ha avanzado su intención de acabar con la «impunidad» de los medios. Cabe recordar que la Constitución, en su artículo 20, consagra el derecho a «expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción».

Según el jefe del Ejecutivo, actualmente existen personas que no pueden salir de casa sin que le insulten por las informaciones que se publican de ellas en algunos medios.

Sánchez ha acusado además al PP y Vox de propagar bulos y desinformación en medios de comunicación, y ha valorado que existe una «polarización asimétrica» que, a su juicio, proviene del no reconocimiento por parte de la derecha de los resultados de las elecciones generales.

Esta semana, en TVE, el socialista ya afirmó que había que abrir el debate sobre qué hacer «con determinados medios de comunicación» y sobre la «expansión de bulos».

En su primera entrevista tras su período de reflexión, el pasado 29 de abril, admitió no haber prestado «suficiente atención» a este asunto, que considera que es un «desafío». También en TVE, hizo «autocrítica» por no haber «actuado antes» ante lo que opina que no es debate ni «crispación» política sino «agresión» contra él y su familia.

Begoña Gómez está citada a declarar el próximo 5 de julio como imputada por tráfico de influencias y corrupción. Gómez firmó dos cartas de recomendación para que su socio en la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Barrabés, impulsase sus opciones en sendos contratos públicos del Ministerio de Economía. El empresario resultó finalmente adjudicatario de varios lotes de esos contratos, por un importe superior a 10 millones, financiados con fondos europeos.