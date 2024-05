Sánchez ningunea a Illa y cierra la campaña catalana con un acto de exaltación de su persona

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha convertido el mitin de cierre de campaña de Salvador Illa en un acto de exaltación sobre sí mismo. Como ha venido haciendo a lo largo de esta campaña. Tras sus cinco días de reflexión fake, cuando reapareció en un mitin en Sant Boi, arrogándose todo el protagonismo. Algo que generó malestar y desesperación de un PSC que le llegó a pedir que no volviera durante unos días, hasta este jueves cuando los sondeos empezaron a ir mal, porque le estaba quitando demasiado foco mediático a Illa.

Este viernes, en el pabellón fetiche del socialismo catalán, el de Valle de Hebrón de Barcelona, Sánchez ha vuelto a hacerse la víctima de la derecha política, los medios «pseudomedios y páginas web», y de los jueces que investigan a su esposa. Según la organización, se han reunido en el último mitin de la campaña 3.500 socialistas. Los mismos que ha conseguido reunir en Argelers sur Mer, Francia, el principal rival de Illa y que le puede disputar la victoria, Carles Puigdemont.

«No me atacan por ser Pedro Sánchez, me atacan por ser el secretario general del PSOE y el presidente del Gobierno que ha subido el Salario Mínimo Interprofesional, que ha revalorizado las pensiones, que ha hecho que un millón de jóvenes tengan beca, que ha aprobado la ley de paridad y que impulsemos todos los resortes contra la violencia de género», ha dicho el jefe del Ejecutivo.

Pedro Sánchez también ha acusado a PP y Vox –de los que ha dicho que «se pelean por ver quién consigue la cuarta plaza en el Parlament»– de «importar sus hábitos de ese trumpismo que campa a sus anchas por Estados Unidos, Brasil con Bolsonaro o Argentina con Milei».

Nervios en PSC y PSOE

En las últimas horas el nerviosismo se ha apoderado del PSC y del PSOE. Pues el crecimiento de Junts acerca cada vez más a Carles Puigdemont y la victoria tan holgada que presuponían tambalea. Por eso, este viernes, el presidente Sánchez ha pedido a sus electores que «no busquemos atajos», porque asegura que Salvador Illa es el único candidato que aspira a gobernar y a avanzar en convivencia y derechos sociales en Cataluña.

El secretario general socialista ha llamado al constitucionalismo a concentrar el voto en el PSC, después de que el PP y Vox acusen a la candidatura del ex ministro de Sanidad de ser «lo mismo que ERC y Junts». Pedro Sánchez ha reclamado «votar de forma masiva» a Illa para asegurarse la victoria el próximo domingo.

El resultado que obtenga el que fuera su ministro de Sanidad durante la pandemia será clave también de cara a su propio futuro político más inmediato. Que Salvador Illa no logre la victoria o no pueda formar gobierno sería atribuido a su empeño de aprobar la amnistía con gran parte del partido en contra.

Palestina

Tras denunciar que los partidos de derecha «insultan a todos, hasta a los jóvenes, aquellos que se manifiestan en las universidades», no sólo de España, sino de Europa y de todo el mundo, en solidaridad con el pueblo palestino, algo que ningún dirigente del PP ni Vox han verbalizado en esos términos, Sánchez ha vuelto a comprometerse con reconocer Palestina de forma inminente con o sin el apoyo de la derecha.

«Es de justicia y la única manera de garantizar la paz y la estabilidad de un pueblo que está sufriendo», ha afirmado en el mitin de Barcelona, recordando que España ha votado en Naciones Unidas junto a 140 países para la entrada de Palestina en la ONU. También ha apoyado las acampadas que se están realizando en universidades con el objetivo de mostrar su apoyo con el pueblo palestino y exigir el fin del conflicto en Gaza.