Sánchez niega a Ayuso una reunión tras el tercer Cercanías descarrilado en la misma vía en 15 días

Este viernes Madrid ha vuelto a padecer el descarrilamiento de un tren de Cercanías en la zona de la estación de Atocha. Es el tercero en apenas 15 días, y como los dos anteriores -que lo hicieron en el mismo punto- también ha provocado que la circulación se vea interrumpida. Ante este escenario, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, ha exigido al Ejecutivo de Pedro Sánchez una reunión «urgente» para analizar qué está pasando. Todos los encuentros solicitados han recibido la misma respuesta: ninguna. Desde el PP recuerdan que se está «poniendo en riesgo la seguridad de los madrileños». Todo mientras el Gobierno ya negocia con Cataluña la cesión de competencias de Rodalies.

Llueve sobre mojado en las Cercanías de Madrid y al Gobierno de Ayuso se le agota la paciencia con el de Sánchez. El tercer descarrilamiento en apenas dos semanas ha provocado una profunda indignación en la Puerta del Sol, donde además recuerdan que llevan desde el primer incidente reclamando un encuentro con el titular del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

Pese a la honda preocupación que genera este asunto en el seno de la Comunidad de Madrid, como así se lo han trasmitido a Transportes, el departamento de Puente ni siquiera ha contestado a los requerimientos previos para mantener esa reunión. Su cartera es la que tiene las competencias del mantenimiento de esas vías, precisamente el punto que señalan los sindicatos ferroviarios como el foco del problema.

Fuentes de la Comunidad apuntan a que esta serie de descarrilamientos, los últimos con un margen de tiempo de apenas 48 horas, son «muy preocupantes». Sobre las peticiones de reunión con Puente, aseguran que «no hemos tenido noticias suyas». Silencio. Recuerdan que la situación es similar a la que vivieron en algunos de los peores momentos de la pandemia, cuando desde Moncloa se negaban reuniones con Madrid para diseñar el plan de respuesta y el alcance de los confinamientos.

Otro descarrilamiento más

El incidente de esta madrugada ocurrió cerca de la una de la mañana, cuando el eje de un tren se salió de la vía en la zona de entrada a la estación de Atocha. Más de 50 operarios trabajaron durante toda la noche para devolver el convoy a la vía, reparar el problema y despejar la infraestructura. El servicio se restauró antes de las 7 de la mañana.

Esta vez no hubo heridos, y el hecho de que el descarrilamiento se produjese de madrugada en un día festivo ayudó a que no supusiera mayor complicación para los viajeros. Eso sí, afecto a trenes de Media y Larga Distancia con origen o destino Alcázar de San Juan, Jaén, Almería o Extremadura, justo en pleno puente de la Inmaculada cuando se multiplican los desplazamientos.

«La seguridad en riesgo»

«Tercer tren en 15 días. Se está poniendo en riesgo la seguridad de los madrileños. No queremos palabras. Queremos hechos. Inversión en mantenimiento y más personal. Tal y como piden los sindicatos», ha reaccionado el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, tras conocer la noticia.

«¿A qué espera el Gobierno para hacer algo? Exigimos reunión urgente con el ministro y que se pongan medidas para garantizar la seguridad de los madrileños», asegurado el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, sobre esa reunión entre los gobiernos de Sánchez y Ayuso por el estado de las Cercanías.

Tres en 15 días

La situación es cuanto menos preocupante: en apenas 15 días, tres trenes de Cercanías en Madrid se han visto afectados por estos descarrilamientos. Los tres en un punto muy próximo.

El primer descarrilamiento de esta serie reciente fue el pasado 26 de noviembre. Un Talgo que viajaba desde Almería con destino Chamartín (Madrid) y que provocó un corte en la circulación durante dos días. El pasado martes 5 de diciembre descarrilaba un tren de Cercanías con 180 personas en el túnel de Recoletos a la entrada de la estación de Atocha de Madrid.

Según confirmaron a OKDIARIO desde el Sindicato Ferroviario y otras fuentes del sector, esos dos primeros incidentes se produjeron justo en el mismo punto. El tercero, por la información que ha difundido hasta el momento Adif, parece también cercano -si no el mismo-. «Entendemos que o bien no se reparó el problema o no se hizo bien», explicaba Rafael Escudero, portavoz del Sindicato Ferroviario.

Las citadas fuentes señalaron a OKDIARIO que el problema se localiza «en el cruzamiento de salida y entrada de la estación de Atocha. Suponemos que tendrán que cambiarlo y poner uno nuevo, el problema está en que puede ser que no haya repuestos». El pulso de Sánchez a Ayuso con las Cercanías sigue aumentando.