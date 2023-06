Sánchez justifica sus pactos con Bildu: «No importa con quién, sino para qué»

Pedro Sánchez ya no se atreve a prometer que no pactará con Bildu. La gran mentira que el presidente del Gobierno extendió a partir de 2015 cuando dijo: «Con Bildu no vamos a pactar, si quiere se lo digo cinco veces, o veinte. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar». Ahora, el discurso cambia y el líder del PSOE asegura que pactará «con cualquier formación que le ayude a aprobar leyes que signifiquen avances sociales». Eso incluye un amplio abanico de fuerzas del arco parlamentario, desde partidos regionalistas a independentistas pasando, como no, por los etarras de Bildu.

Al ser preguntado si volverá a pactar con Bildu en caso de que necesite el voto de este partido para la investidura, Pedro Sánchez primero ha intentado escaparse de la pregunta con un chiste, pero luego ha precisado que gobernar con una fuerza política significa hacer un acuerdo de Legislatura o de investidura y eso no lo tiene con Bildu. «Lo que tengo con Bildu es en una dinámica parlamentaria como con otras muchas fuerzas parlamentarias es la coincidencia de la aprobación de determinadas leyes», ha apuntado.

🤝 @EHBildu acuerda con @PSOE y @Podemos derogar la Reforma Laboral de manera íntegra. Compromisos: 🔙 La derogación deberá ser efectiva antes de finalizar las medidas extraordinarias por el #COVID19 ✅ Mayor capacidad de gasto en políticas públicas 👉 https://t.co/9Kgs1VGj4c pic.twitter.com/lStEVIWoMW — EH Bildu Congreso – Senado (@EHBilduCongreso) May 20, 2020

A este respecto, ha añadido: «Cuando me preguntas sobre con qué fuerzas parlamentarias voy a aprobar esta u otra ley, que signifiquen conquistas sociales, yo te digo que con cualquier formación política con la que yo pueda entenderme para subir el SMI, para seguir aprobando leyes en favor de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres o para todas las conquistas sociales que hemos aprobado en esta legislatura, yo lo haré», ha respondido durante su intervención en El Intermedio de La Sexta.

«No es importante con quién»

El colmo del descaro, para justificar sus pactos con formaciones independentistas que quieren acabar con España y con la ETA reconvertida en partido político, se produjo cuando dijo que «en realidad, lo importante no es con el quién se hace, sino el para qué se hace». Y se ha defendido de las acusaciones del PP de haber pactado con formaciones como Bildu asegurando que el partido de Fefijóo trata de «instalar una gran mentira y engaño para no hablar de los resultados de las leyes y transformaciones» que ha aprobado en el Parlamento.

Entre éstas ha citado la reforma laboral, la ley de eutanasia, la reforma del sistema de pensiones o la ley educativa que son, según ha asegurado, no solo el reflejo de la sociedad española sino que suponen, ha dicho, «una referencia» en otras partes de Europa y del mundo. No ha citado la ley del sólo sí es sí, que ha beneficiado a más de un millar de violadores y pederastas, y su posterior reforma apoyada por el PP, con el que no le habría sido posible terminar con la ley que emanó del Ministerio de Igualdad de Irene Montero.

Abandono de Sánchez

Pedro Sánchez no ha querido aclarar qué hará si pierde las elecciones y si seguirá siendo secretario general del PSOE. Sobre este asunto, ha exclamado que «qué clase de competidor» sería él si antes de saltar al terreno de juego estuviera especulando con esta cuestión.

Dicho esto ha insistido en que «España no se merece un gobierno» de Feijóo con Abascal. Considera que «sería una desgracia para España y malo para Europa» porque espera que España lidere en la Unión Europea con el ejemplo la igualdad de género o la transición verde y vaya de la mano de las grandes sociedades europes y «no por los derroteros de Orban en Hungría».

Ha advertido de que la amenaza de la ultraderecha es «real» no solo porque haya gente que la apoya, sino porque, en su opinión, el PP la ha abierto las puertas para gobernar y asumir en primera persona muchas tesis de Vox.