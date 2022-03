El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha exigido a la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, que se retire de las actas de la Cámara Baja el calificativo de «autócrata» que le ha dedicado el líder de Vox, Santiago Abascal. Sánchez considera que este término se adecúa más al presidente de Rusia, Vladimir Putin, por la invasión de Ucrania.

«Que me llamen autócrata y me homologuen a un verdadero autócrata como es Putin es de todo punto ofensivo, y me gustaría, señora presidenta, que se pudiera retirar del acta del debate. Creo que no ayuda, creo que no es cierto, Se puede criticar sin falta a la verdad y sin insultar al adversario político, o a un diputado, como es mi caso», ha defendido el dirigente socialista desde la tribuna del Congreso.

Esto ha ocurrido este miércoles durante la comparecencia del presidente del Gobierno para informar sobre el último Consejo Europeo y la última Cumbre que se celebraron hace poco, así como para explicar su volantazo en la relación con Marruecos sobre el Sáhara Occidental.

«Es un autócrata»

Santiago Abascal, en su turno de réplica, ha calificado a Pedro Sánchez de «autócrata» por pedir unidad a la oposición cuando ni siquiera su Gobierno de coalición con Podemos «no está unido» y por adoptar decisiones «al margen de su partido, del Parlamento y de sus votantes». «Es usted un autócrata. A los españoles se les ha acabado la paciencia y no están dispuestos a asumir más trampas de su Gobierno, con su fanatismo climático y obsesiones ideológicas», ha apostillado.

El líder de Vox ha puesto como ejemplo la decisión adoptada respecto al Sáhara, que ve como una «cesión» de España ante Marruecos. «Lo ocurrido es una afrenta a España, un puñetero insulto a este Parlamento», ha señalado sobre la carta enviada por Sánchez al rey de Marruecos, Mohamed VI.