Sánchez espera la llamada de Feijóo pero avisa de que su agenda internacional es muy apretada

La línea telefónica de Pedro Sánchez está activa. Y esperando una llamada que se está haciendo de rogar: la del presidente del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo. Pese a que el ‘popular’ ha expresado este lunes a través de los medios de comunicación su deseo de reunirse con Sánchez, a última hora de este lunes, todavía no le había llamado para abordar el encuentro. Una condición, la llamada previa, que Moncloa pone como indispensable para poner fecha a la reunión con un aviso importante: el presidente en funciones «tiene varios compromisos nacionales e internacionales» que atender. Por lo que de no hacerlo ya, esta misma semana, la fecha dependerá de sus viajes fuera de España. Y no son pocos los que tiene en los próximos días: Nueva Delhi, Estrasburgo y Nueva York.

«Sánchez acepta la reunión propuesta, pero no sin que antes se produzca una llamada telefónica entre ambos que ocho horas después no se ha producido» aseguraban al término de este lunes fuentes socialistas. Un contacto que a priori tenía que partir de Génova 13, según había informado el entorno de Feijóo, pero que todavía no se habría producido. Será a partir de esa llamada, en la que Pedro Sánchez ya le trasladará que no tiene intención alguna de apoyar su investidura, cuando los respectivos equipos se pondrán a trabajar para fijar la cita. En el PP están dispuestos, según fuentes cercanas a Feijóo, a que incluso se produzca en La Moncloa, para facilitar las cosas al líder del PSOE.

En Ferraz no se cansan de repetir que lo que se producirá los días 26 y 27 de septiembre en el Congreso, pese a haber sido un encargo del Rey Felipe VI, es una «investidura fake». Pues utilizan estas palabras despectivas para arremeter contra la falta de apoyos de Alberto Núñez Feijóo. Los socialistas, antes del encuentro que mantendrán el dirigente ‘popular’ y Sánchez, también manifiestan que «es importante que antes el PP muestre su respeto por el PSOE». Incluso fuentes cercanas a Sánchez añaden que debe «pedir disculpas» por «los llamamientos al transfuguismo que ha hecho y que debe cesar». Aunque hasta ahora han sido los dirigentes del PSOE, también el presidente del Gobierno en funciones, los que han atacado repetidamente al líder del Partido Popular acusándolo de presionar al Rey, al que Pedro Sánchez todavía no ha felicitado personalmente por la victoria en las urnas el 23 de julio.

Fecha

Sobre a la fecha en la que se puede celebrar el encuentro que pide Feijóo y que acepta Sánchez, en el PSOE recuerdan la agenda institucional del jefe del Ejecutivo en funciones como un condicionante. «En función de las posibilidades y la agenda del presidente del Gobierno, que tiene varios compromisos nacionales e internacionales, buscaremos el mejor momento para poder celebrar la reunión dentro de la normalidad democrática que siempre ha defendido el PSOE» explican.