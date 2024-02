Sánchez promete a Bildu que echará a la Guardia Civil de Tráfico de Navarra tras el varapalo del Supremo

Pedro Sánchez le ha confirmado a Bildu su intención de traspasar a Navarra las competencias de la Guardia Civil de Tráfico, pese a la sentencia del Tribunal Supremo que, esta semana, anuló esa transferencia.

«Vamos a apostar por una mayor convivencia. Tengo que decir tres cosas, el Gobierno respeta el fallo del Supremo; el fallo no descarta el traspaso, e incluso abre la puerta a que Navarra reciba la transferencia por otras vías, y estamos lógicamente estudiando cómo proceder al traspaso y lo vamos a hacer dialogando con el Gobierno foral de Navarra», ha avanzado Sánchez durante la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados, en respuesta a la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua.

El socialista se ha plegado así, una vez más, a los deseos de sus socios proetarras, que han aprovechado su intervención para lanzar duros ataques al Poder Judicial, sin que ello haya tenido respuesta alguna por parte del socialista.

«Vemos cómo el Poder Judicial, de la mano de la Guardia Civil, se convierte en un instrumento político contra los intereses mayoritarios y al servicio de los sectores más autoritarios y centralizadores de este Estado», ha exclamado Apizpurua, para luego advertir a Sánchez: «Por encima de estos ataques, nos gustaría recibir de usted su compromiso para hacer efectiva la transferencia buscando los mecanismos necesarios». «Le tendemos la mano para trabajar desde hoy mismo», ha concluido.

Esta semana, el Tribunal Supremo anuló el decreto con el que el Gobierno, tras su acuerdo con Bildu, acordó el traspaso de las competencias en materia de Tráfico de la Guardia Civil a la Comunidad Foral de Navarra, tras estimar un recurso de la asociación Justicia Guardia Civil (Jucil).

Los magistrados advirtieron que no se puede emplear ese instrumento para una competencia que no está reconocida en la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (Lorafna) ni tampoco, destacaron, «amparada en su derecho histórico». Según el Supremo, para ello es necesario reformar esa ley o aprobar una ley orgánica que desarrolle el artículo de la Constitución sobre las competencias que pueden ser cedidas, unos procedimientos que tienen que ser aprobados por la mayoría absoluta de las Cortes, y no únicamente por el Consejo de Ministros.

Bronca con Feijóo

Frente a la complacencia con sus socios, Sánchez ha mantenido un tono muy distinto hacia el líder de la oposición.

Tres días después de la debacle del PSOE y la mayoría absoluta del PP en las elecciones en Galicia, Alberto Núñez Feijóo ha ironizado con los pronósticos del socialista sobre los resultados de esos comicios.

«Fue usted el que dijo que esto era un plebiscito sobre mi persona, que el cambio en Galicia era imparable y también la caída de Feijóo. Pues aquí me tiene, de pie. Y el resultado del plebiscito, 40 a 9», ha destacado el líder popular, en un bronco intercambio con el socialista.

Feijóo ha instado a Sánchez a «dar explicaciones sobre lo que hace su Gobierno», con varios asuntos de actualidad en el aire, como las protestas de los agricultores y la muerte de dos agentes de la Guardia Civil en Barbate al ser arrollados por una narcolancha, y le ha reclamado que asuma la «responsabilidad» de los resultados en los comicios gallegos.

En este sentido, ha criticado los «15 días de insidias e insultos» contra él durante la campaña. «Quizás si me hubiera insultado menos habría sacado mejor resultado», ha ironizado.

Feijóo ha recordado a Sánchez sus acusaciones contra los agricultores, que protagonizan protestas «en todas las carreteras españolas» y a los que la izquierda se refiere como «unos fachas, unos ricos y que quieren destruir el planeta».

«La mitad de su Gobierno se ha ido a Galicia a montar un nunca mais, eso sí, nadie de su Gobierno ha ido a Barbate a dar la cara ante la Guardia Civil. A los independentistas que están en contra de la Guardia Civil, todo, a la Guardia Civil, nada», ha lamentado.