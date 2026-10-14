Sánchez tras la decisión del Supremo sobre la Ley de Nietos: «Los nietos del exilio tienen el mismo derecho a votar que los del franquismo»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha pronunciado sobre la negativa del Supremo a permitir el voto a los nietos de los exiliados durante la dictadura que se nacionalizaron sin acreditar el exilio de sus antepasados. «Los nietos del exilio republicano tienen el mismo derecho a votar que los nietos del régimen franquista», ha indicado el líder socialista en su mitin en Zaragoza de este miércoles. Se trata de la primera manifestación del presidente del Gobierno a este respecto tras la decisión del Alto Supremo de suspender los efectos electorales de nacionalizaciones con la Ley de Memoria Democrática.

El presidente del Gobierno ha recordado que esta ley «entró en vigor en el año 2023». Además, ha recalcado que su derecho al voto es «uno de los derechos fundamentales de ser español». Además, ha recalcado que en las últimas elecciones generales, los exiliados ejercieron el derecho «sin ningún problema». «Se ha votado en 2023, se votó en 2024, se votó en 2025», ha lamentado el dirigente socialista en un acto al que han acudido cerca de 2.000 personas.

«Llegan ahora porque Vox lo exige y presentan un recurso ante el Tribunal Supremo diciendo que la Ley de Nietos hay unos nietos que sí y otros nietos que no», ha subrayado el presidente.

«Nosotros decimos que los nietos del exilio republicano tienen el mismo derecho a votar que los nietos del régimen franquista», ha espetado el jefe del Ejecutivo. «No hay derecho a que haya ciudadanos de primera y de segunda», ha añadido. Y ha argumentado que tanto Vox como el PP «tienen miedo» porque «tienen candidatos de tercera».

«No da igual el modelo de pensiones»

Sánchez ha centrado la mayor parte de su intervención en el sistema de pensiones. En primer lugar, ha criticado al PP y Vox, por decir que «da igual el modelo» y que lo importante es garantizar la viabilidad del sistema. «No es lo mismo un hospital público que un hospital de Quirón», ha puntualizado el líder del PSOE.

«Entre las tijeras de Feijóo y el amigo de Abascal, Javier Milei [presidente de Argentina], que le gusta la motosierra, estos, si llegan al gobierno, firman la carta de defunción del Estado de Bienestar», ha reprochado el presidente.

«Estamos logrando que, frente a la hucha de las pensiones que tuvimos en 2018, que nos dejó Mariano Rajoy de 5.000 millones de euros, vamos a acabar esta legislatura con más de 20.000 millones de euros en la hucha de las pensiones para nuestros jóvenes del presente y del mañana», se ha jactado Sánchez.

A su vez, ha puesto en valor el proceso de regularización masiva que puso en marcha el Gobierno a principios de año, del que se han beneficiado 1,2 millones de extranjeros en situación administrativa irregular: «Ya casi medio millón están trabajando y cotizando a la Seguridad Social». «Eso también es llenar la hucha de las pensiones y garantizar las pensiones del presente y del mañana», ha añadido.

«Mayorías un poco complicadas»

A su vez, ha aludido también al tema de la vivienda. El desahucio de Maricarmen, la señora fallecida este mes unos días después de que, con 87 años, se viera forzada a abandonar la casa donde estuvo viviendo siete décadas en el centro de Madrid, provocó la aprobación de dos decretos de vivienda y el adelanto de las elecciones generales.

«Las medidas que hemos tomado favorecen al pequeño propietario y al inquilino», ha intentado defenderse ante las críticas a sus decretos. «El problema está arriba, en los áticos y en los fondos buitre, y lo que tenemos que hacer es acabar con la especulación», ha indicado.

Y ha llamado a movilizarse porque, en su opinión, todavía hay «muchísimas cosas por hacer de aquí al 2030». «Necesitamos una mayoría amplia y progresista en el Parlamento nacional», ha dicho.

En esa línea, ha reconocido que «durante estos años» ha gobernado «en coalición, con mayorías, es verdad que algunas veces un poco complicadas». Aun así, se ha vanagloriado de haber «sacado adelante muchas cosas». «Imaginaos si tuviéramos, por favor, una mayoría amplia y progresista, lo que podríamos hacer avanzar a nuestro país», ha subrayado.