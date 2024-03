Sánchez coloca a Zapatero como ‘estrella’ de su campaña para el 12M con la promesa de votar otro Estatut

Veintiún años después de que José Luis Rodríguez Zapatero prometiera apoyar el Estatut que aprobase el Parlament de Cataluña, en un Sant Jordi lleno con más de 15.000 asistentes, la historia y los protagonistas se repiten de cara a la campaña en la que Salvador Illa aspira a convertirse en el nuevo president de la Generalitat. El ex presidente estará cada día en Cataluña, explican en su entorno, para «reivindicar la política de reconciliación» del actual Gobierno y defender la votación de un nuevo Estatut.

Como ocurrió en 2021, entonces con Iván Redondo y José Luis Ábalos en la sala de máquinas de la campaña, Ferraz y Moncloa estarán «muy encima» de la estrategia de Illa para estos comicios. La dirección federal supervisará todos y cada uno de los pasos que dará la candidatura del ex ministro de Sanidad, que es ahora la principal esperanza de Pedro Sánchez para que no se tambalee su liderazgo interno. Óscar López y Santos Cerdán, los sustitutos de Redondo y Ábalos, «montarán su despacho en Barcelona» durante la campaña. Es mucho lo que se juegan.

Fuentes del PSOE, consultadas por este periódico, señalan que «vamos a hacer una campaña en positivo y que apueste por la convivencia que en su momento inició Zapatero». El ex presidente, muy escuchado en el día a día de las decisiones que toma ahora Sánchez, estará muy presente en la campaña. De hecho, según esas mismas fuentes de Ferraz confirmadas por el PSC, el que fuera líder del PSOE tendrá su propia campaña al margen de Illa.

El adelanto electoral decidido por Pere Aragonés al no conseguir aprobar los Presupuestos, reconocen en el PSOE y el PSC que «ha trastocado nuestros planes». Pero el objetivo, aseguran, «sigue siendo el mismo», que no es otro que lograr que Illa se convierta en el próximo president de la Generalitat. Pero el avance prácticamente seis meses de los comicios, respecto a la fecha inicialmente prevista, no ayuda precisamente a los intereses de los socialistas.

Zapatero y el Estatut

José Luis Rodríguez Zapatero, explican en el PSOE, será «omnipresente» a lo largo de toda la campaña electoral. La idea que manejan los estrategas es que visite las cuatro provincias catalanes antes del 12 de mayo. El ex presidente, sin embargo, centrará sus esfuerzos en el cinturón rojo que en su momento le posibilitó gobernar en dos ocasiones el Gobierno de España. Aunque compartirá escenario en alguna ocasión con Illa, el ex líder del PSOE tendrá su propia agenda.

Principal defensor primero de los indultos y posteriormente de la amnistía, ambas medidas adoptadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez con el asesoramiento de Zapatero, el que fuera presidente del Gobierno cuando se aprobó el último Estatut de Cataluña defenderá también la elaboración de una nueva carta estatutaria. El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, tiene el encargo por parte de Sánchez de dar forma a una nueva propuesta que pretenden llevar a la mesa entre Gobierno y Generalitat.

Los socialistas siguen apostando, según lo acordado con los partidos independentistas, «por una votación que clarifique la relación» entre Cataluña y España. Pero fuentes del PSOE niegan que en dicha votación se pudiera elegir sobre la independencia. Reducen las opciones a votar sobre la posibilidad de aprobar un nuevo Estatut o «alguna otra propuesta que aporte la Generalitat para profundizar en el modelo de estado federal».

Sánchez y los ministros en campaña

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los ministros socialistas también se volcarán en la campaña de Salvador Illa. Este pasado fin de semana, tras el 15 congreso del PSC que reeligió al ex máximo responsable de Sanidad como líder de los socialistas catalanes, el propio Pedro Sánchez pidió a sus ministros «la máxima implicación para hacerle [a Illa] president de la Generalitat».

Ferraz será la encargada de coordinar con el PSC la presencia de todos los cargos del PSOE en la campaña. La idea del equipo de Sánchez es que el candidato esté arropado cada día por uno o dos miembros del Gobierno. También se espera que dos de los tres presidentes autonómicos, Adrián Barbón y María Chivite, así como los principales líderes territoriales del partido, acudan a lo largo de los próximos dos meses para ayudar a Illa a conseguir la Presidencia catalana.