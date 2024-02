Alfonso Rueda, presidente de la Xunta y candidato del PP a la reelección, ha ofrecido este martes un mitin en el Teatro Jofre de Ferrol, abarrotándolo con la asistencia de unas 600 personas. Durante su discurso, el líder popular se ha comprometido a gobernar «para todos» si logra la mayoría en las elecciones del próximo 18F y ha destacado que desde su partido «no esconden su programa».

Por ello, Rueda ha animado a todos los allí presentes a «embarcarse» juntos para así poder lograr esa mayoría absoluta que le permitiría gobernar frente a la «izquierda soberbia». «Les vamos a ganar sin ninguna duda», ha declarado.

Y es que el actual presidente tiene muy claro cuál sería su primera medida si saliera reelegido: «Completar el circuito de la educación gratuita desde el principio -escuelas infantiles- hasta el final», ha afirmado haciendo referencia a las primeras matrículas universitarias.

Las propuestas de Rueda

Pero este no ha sido el único plan que ha desvelado Rueda en su mitin en Ferrol. Al hecho de «completar» la educación «gratis», el candidato por el PP ha añadido que también prevé, entre otras cosas, iniciar la construcción de las 375 primeras viviendas de promoción pública, el impulso del suelo público empresarial de la Xunta a coste cero durante los primeros ocho años de actividad, o ampliar las bonificaciones del Impuesto de Sucesiones.

No obstante, y aunque garantiza que «las cosas van bien», ha recalcado la necesidad de que esto se mantenga «hasta el final» con el objetivo de hacer «una Galicia más grande» y que «se supere a sí misma». Es por ello que Rueda deja las cosas claras ante los gallegos: «Lo primero es presentarse sin caretas. Yo no me escondo ni pretendo ser lo que no soy. Aquí está nuestro programa, que no escondemos. Presumimos de él y lo queremos cumplir todo, cumplir la palabra dada», ha garantizado.

«Nosotros no somos sectarios. El domingo vamos a celebrar la victoria como se merece y el 19 vamos a trabajar, a gobernar para todos, contra nadie y a favor de Galicia», ha añadido.

Finalizado el mitin, Rueda ha decidido compartir un último mensaje a través de su perfil oficial en redes sociales: «Os pido que escojáis ilusión y ganas. Os pido que elijáis una Galicia grande y próspera. Unidos, sin divisiones y con estabilidad. Les pido algo muy valioso, su confianza. Te aseguro que no te defraudaré».