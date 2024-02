Rueda: «El BNG ha ido a una manifestación a favor de los presos etarras que mataron a muchos gallegos»

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) forma parte de la constelación de izquierdas con la que el PSOE intenta arrebatar la Xunta al PP. El candidato popular y actual presidente gallego, Alfonso Rueda, advierte que un hipotético gobierno autonómico de esas izquierdas haría de Galicia «una sucursal de todo el nacionalismo-independentismo» a imagen de lo que ocurre en la Cataluña secesionista. Y advierte, en la entrevista con el director de OKDIARIO, Eduardo Inda: «Representantes del Bloque acaban de estar en una manifestación a favor de los presos etarras que mataron a muchos gallegos».

P.- Si usted pierde el poder, ¿aquí habrá un movimiento para pedir o intentar consumar la independencia de Galicia?

R.- Lo que sé es que en los estatutos del Bloque se define como un partido marxista-leninista e independentista, y sus aliados son los que son. Por lo tanto, supongo que copiarían todo lo malo que estamos viendo de Esquerra y de Bildu. No tengo ninguna duda de que intentaría copiarlo aquí. Esa es una de las razones que más me llevan a trabajar con más fuerza para intentar impedirlo.

P.- ¿Y usted cree que intentarían implementar un referéndum consultivo de independencia?

R.- Mire, no lo sé, les he visto hacer tantos disparates… Lo que tengo claro es que el BNG no es un partido moderado, no es un nacionalismo moderado. Lo digo porque es lo que están intentando trasladar ahora en campaña que todos aquellos que votaron a otros partidos, incluido el Partido Popular, que ahora pueden encontrar en ellos moderación. De eso nada. Son lo que son. Por mucho que se intenten enmascarar, por mucho que intenten blanquear, suavizar, son un partido nacionalista-independentista y, por lo tanto, si tuvieran la oportunidad, que espero que no la tengan, ejercerían de eso.

P.- ¿Y qué le parece que haya medios de comunicación teóricamente de derechas que estén participando en el blanqueamiento del BNG y de la señora Pontón, como si fuera poco menos que Caperucita Roja?

R.- No sé si es por desconocimiento o por lo que sea, pero a veces noto que esa imagen interesada que el Bloque intenta trasladar fuera de Galicia de lo que ellos son, y de lo que es su candidata, llega un poco más diluida que si lo estuviéramos viendo aquí todos los días. Por lo tanto, vuelvo a insistir en esa advertencia: son lo que son; Bildu y Esquerra tienen a su correspondiente en Galicia, que es el Bloque y creo que todo el mundo debería tenerlo absolutamente claro. No son otra cosa que un nacionalismo radical de izquierdas.

P.- ¿El BNG es Bildu?

R.- Son sus aliados. Representantes del Bloque acaban de estar en una manifestación a favor de los presos etarras, que, por cierto, mataron a muchos gallegos. El BNG y Bildu, cuando tienen que hacer algo juntos, lo hacen sin ninguna duda.